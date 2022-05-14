江嘉敏爆喊否認係拜金女　被傳介入王浩信婚姻情緒崩潰

「無綫小花」江嘉敏近日接受電台訪問，剖白入行多年來我經歷，談及18年因拍攝劇集《兄弟》，被指是介入王浩信婚姻的第三者，她不諱言此乃入行以來最崩潰及難受的一次：「當時我衝去搵監製話唔拍啦！可否換角？壓力太大！冇諗過一張劇照發展出咁多古仔，咩都冇做過，點解可以咁寫？好不公平！當時係第一次面對呢啲新聞，唔識點處理自己情緒，係想離開呢個圈子。」更指當刻想過自殺念頭，慶幸獲劇集《跨世代》監製陳維冠與張繼聰及時開解：「佢哋話我好激動，話我依家就喺公司天台點樣，因為當時諗唔通，阿Joe（陳維冠）及阿聰好緊張，幾乎每日都輪流同我通電話，開解我情緒。」

嘆做演員好唔公平

談到感情世界，她透露拍過3次拖，全部均是圈外人，重申絕不會選擇圈中人作為交往對象，她說：「以前細個會情迷古天樂、彭于晏、謝霆鋒，但入行後同好多有型男藝人合作，你會發覺幕前人背後總有啲小習慣，會破壞你心目中嘅形象，所以同佢哋拍劇或做朋友OK，但拍拖一定揀圈外人。」剛與舊愛結束4年情的她，雖然未有透露分手原因，但對於選擇圈外做生意的另一半卻被形容是「拜金女」，嘉敏即激動兼語帶飲泣：「大家對我誤會太深，大家以為我喺劇集演過嘅角色，就係我本人，其實做演員呢行好唔公平，我哋咁努力做出好作品，外間就因為啲假新聞，斷定我係拜金或者鍾意搞是非，扼殺咗我哋努力。」