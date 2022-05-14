張敬軒感觸疫境開騷波折重重：多謝每位觀眾對我包容

歌手張敬軒（軒仔）紅館騷《THE NEXT20演唱會》第4晚，男圑MIRROR成員Stanley帶女朋友Alina到場支持。軒仔跟觀眾訴心聲，坦言不想再於張竹君醫生口中聽到他的名字。談及今次疫情緩和補場，他透露曾有跟公司表達意見：「不如我哋搵過個時間再開啦，我真係唔想再喺張（竹君）醫生個口到聽到『張敬軒』呢三個字。我哋同事係咪可以送張飛畀張醫生睇？佢呢3年都好辛苦。我又好擔心明明大家好開心睇演唱會，我哋又好辛苦做好個製作，但係好多不明因素之下，令大家有人生安全憂慮。1月份暫停個騷後，我好多晚都好難瞓得着。公司同我講，退飛觀眾唔夠3%，我喺呢度真係要多謝大家，多謝每位觀眾喺呢20年裏面，對我包容同愛。」

之前第2晚及第3晚，軒仔請來吳林峰及洪嘉豪做嘉賓，而第4晚就請來樂隊Dear Jane。軒仔表示很喜歡吳林峰的聲音，兩人認識由網友開始，及後邀請吳林峰為他寫歌，對方非常快手，交了5首高質作品給他，更預告很快便會聽到人合作的作品面世。吳林峰則表示，當他收到軒仔工作人員邀請他任演唱會嘉賓的電話：「會唔會係搞錯？係咪想搵林峯咋？」引得觀眾哈哈大笑，接着又說，從前參加歌唱比賽，別人告訴他，唱張敬軒歌一定可以入決賽，更說可以溝到女。他信以為真，便揀選軒仔的歌，不過就從未入過決賽。曾經他懷疑過，一定是歌的問題，不過現在回想應該是自己個人問題。軒仔說：「一定係你個人問題啦！哈哈。不過唔緊要，今晚咁多觀眾係到做評判，都聽到你咁美好嘅歌聲，我再交個台畀你唱多首啦。」

送咪畀洪嘉豪

嘉賓洪嘉豪上台時，向軒仔這位哥哥道謝，表白沒有張敬軒就不會有洪嘉豪，場面感人。洪嘉豪是軒仔前經理人的兒子，從小便跟着媽媽及軒仔開工：「我識咗軒仔20年，當我讀大學嗰陣，我同媽咪講想試吓作曲做音樂，我就突然收到軒仔電話，叫我喺尖沙咀某某琴行等，然後佢就買晒所有製作音樂嘅器材畀我，琴啦、電腦啦好多好多，直到聽到由洪嘉豪作曲嘅音樂，都係用佢送畀我嘅器材做出嚟，流住張敬軒DNA，冇張敬軒就冇洪嘉豪今日音樂上嘅道路。真係好感恩，所以我今日特別送咗花送畀你。」

軒仔接過花就口多多說：「長話短說啦，你送花畀我，我都要回個禮。」然後將跟隨自己多年的紅色咪送給洪嘉豪：「你記唔記得有一年你跟我去澳門演唱會，我想落台聽吓觀眾席啲聲，叫你幫我代唱時，你就係用呢支咪，依家我將呢支跟咗我十年嘅咪送畀你，希望你有一日拎住呢支咪上紅館！」洪嘉豪謂沒有想過軒仔會將這麼貴重、有紀念價值的咪送給他，當場被感動得差點落淚。

軒仔請來Dear Jane，他坦言跟樂隊的緣分真的兜兜轉轉：「佢哋開演唱會，自己好想去做嘉賓，但又撞咗期，上次邀請咗佢哋嚟做嘉賓，啱啱好就係殺停咗佢哋答應嚟做嘉賓嘅日子，好彩今次大家可以真正相聚。」

借錄音室畀Dear Jane包食宿

Dear Jane表示認識軒仔10幾年：「當時軒仔買錄音機嚟我哋Band房，啱啱瞓醒個樣。之前有一個好靚嘅錄音室喺廣州，免費借畀我哋用幾日，準備埋食宿，3餐包晒！最特別係知我哋錄完音好肚餓，連消夜都準備埋，5，6年前，我已經教佢哋隔離，真係好細心，好多謝你。」軒仔就話：「我係Dear Jane Fans嘛。」隨後，Dear Jane表示帶備禮物送給軒仔，叫軒仔站在他們中間，然後四人一齊向他做心心手勢，軒仔開心大笑：「我好少畀4個佬咁樣，哈哈哈，好驚嚇，多謝曬，Love You too！」