新派電競芒　蝸室打機都有靚畫面

有冇試過想打機時，屋企人霸住客廳電視話要睇，為免爭拗，最好買部細電視或顯示器入房自己慢慢玩。最近就有不少新顯示方案為這類朋友而設，即睇！

首部42吋OLED

LG OLED evo C2是全球首部42吋OLED電視，連座枱架僅厚170mm，近觀賞距離更短至0.9米，極適合狹窄蝸室使用。它也是首部支援120Hz Dolby Vision Gaming 4K的電視，配備0.1ms反應時間，並兼容NVIDIA G-Sync及AMD FreeSync Premium技術，加上HGiG規格及通過HDMI 2.1認證，帶來流暢逼真的遊戲體驗。針對長期作戰，它取得德國TÜV Rheinland低藍光認證，確保無閃爍和消除炫光，保護用戶雙眼。內置第五代α9人工智能處理器的它還能獨立分析和處理光暗度以及色彩表現，並可把雙聲道音訊向上混音，轉化成虛擬7.1.2聲道，配合Dolby Vision IQ及Dolby Atmos，大幅提升聲音沉浸感。

超曲面高刷新

Samsung Odyssey Neo G8是全球首款配備240Hz刷新率的UHD 4K曲面電競顯示器，32吋的Mini LED背光屏幕與1000R弧度的曲面機身結合，具備1ms 反應時間、2,000nits峰值亮度及1,000,000：1對比度，呈現細膩逼真的遊戲畫面。另外它也支援FreeSync Premium Pro和G-Sync自適應同步技術，去除畫面撕裂問題。

LoL官方合作

AGON by AOC AG275QXL是《英雄聯盟》(簡稱LoL)全球首款官方顯示器，設計靈感源自遊戲內標誌性的海克斯科技，外殼與支架均鑲嵌着該科技招牌，並特設英雄聯盟遊戲模式，能優化遊戲視覺效果！27吋IPS QHD 2K面板提供170Hz刷新率及1ms灰階反應時間，並通過VESA DisplayHDR400視覺效果認證，可生成更趨近真實的色彩及對比度。