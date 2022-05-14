曾江女兒︱曾慕雪最想同爸爸講：我哋會好好前行

曾江女兒曾慕雪接受車淑梅訪問細訴其亡父的生活點滴，她表示自己依然未能接受爸爸離世的事實，因有好多事需要處理，所以會以穩定的情緒去面對。至於其哥哥，因為長居加拿大，加上疫情措施非常複雜，所以不會回港。她最想跟爸爸講的說話是「爹哋我哋OK！我哋會好好前行，所以爹哋你都可以Move on！」她再說：「爹哋呢一生好圓滿，做到好多事情令大家都會記住佢，外界畀到好多愛同祝福我哋一家人，心好暖。爹哋好叻，好似依然照顧住我地咁。焦姣Auntie 係一個堅強嘅人，不過所有正常嘅感情都會唔捨得，一時OK，一時想起又會好掛住。」

她又指父親曾江是個好開心、隨心的人：「冇幾耐前，佢同我講佢呢一生真係好爽！呢幾個月真係好悶，好想行開吓。（有沒有勸他不要去？）我爹哋决定咗好難說服佢，我支持佢嘅方法就係令事情安排順利啲。我好尊重佢，因為無人知道下一步會發生咩事，所以唔可以調番轉頭指有乜嘢出錯……大家都見佢喺新加坡、馬來西亞食得玩得幾咁開心，相信呢啲就係佢最想要嘅。」

被問到爸爸生前可有提及生死，她說：「有，佢有講過。佢一路都話，簡單啲，唔好搞咁多嘢！佢細個嘅時候係天主教，但唔係十分虔誠嗰種。喪禮用咩形式仲未決定，有啲手續仍然處理緊，會低調，未必咁公開，暫時未有具體資料可以分享。」如果要送一件物品留在爸爸身邊，她表示會選擇畫紙和畫筆，因為爸爸喜歡畫畫，而且畫得很好。

活到老學到老

她憶述小時候跟曾江到片場感覺沉悶，演員工作對她來說並不吸引：「佢嗰陣做《勢不低頭》嘅陸國榮角色，出街真係畀人鬧，好搞笑，原來啲人真係分唔到係做戲。爹哋好自我，鍾意有自己空間，會喺街上對人唔瞅唔睬，黑面唔理人。其實佢好低調，特別係同焦姣Auntie一齊之後就更加低調。我鍾意講古仔，揀咗舞台劇，好幸運父母都支持我。入咗演藝學院之後，我成日同爹哋講戲。佢識好多古今中外嘅戲，好有研究。佢真係活到老學到老，對人生好有Passion。佢又鍾意畫畫、飾物、襯衫、靚嘅嘢，人生所有嘅事都係佢點點滴滴嘅藝術！」

收拾心情繼續向前行

她指父親給她很大的力量，她要告訴自己現階段不應該留於好傷感，或甚麼也不做的狀態，因為這並非曾江想看到：「如果係佢，佢會收拾心情繼續向前行，享受每一刻！」她又說：「我好幸運曾江係我爸爸，佢對輝Uncle（繼父阮兆輝）應該冇呷醋。我相信佢知道一個冇血緣嘅人係幾咁錫我，佢會好安樂。媽咪（鄧拱璧）都好好，我哋全家人繼續專心工作，因為世界要繼續向前。大家都有好多同爹哋嘅回憶，令我哋永遠掛住佢。」