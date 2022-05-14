咖啡酒館有新意　推高汁創意餐單

好多餐廳小店近日搞盡腦汁，為新季創作設計全新餐單，今次介紹幾間人氣店，既有咖啡店，亦有酒館餐廳，不約而同地帶來全新餐飲菜單，讓巴絲打來個清新午膳、悠閒下午茶，或來個豐富晚餐亦得，佐以咖啡或烈酒，為繁忙生活打打氣！

連鎖咖啡店新煮意

素以高水準法式麵包、蛋糕、曲奇及咖啡而贏得不少口碑的Crostini，最近由年輕二代接手，從品牌形象、管理以至菜單都加入新元素，首先於6間分店推出全新餐單，有單點、午餐套餐及下午茶等項目，菜式方面引入意大利食材炮製出傳統卡邦尼意粉、煙三文魚番茄忌廉扁意粉、黑松露白菌扁意粉、三文魚大蝦配酸種麵包、黑松露滑蛋巴拿馬火腿配酸種麵包、黑松露三重芝士三文治等，搭配一杯香濃咖啡，一樂也！

豐富周末早午餐

喜歡飲住酒開餐的就不要錯過中環集美食和酒吧於一身的Hungry Pal，店家剛推出全新菜單，有醒胃的牛油果藜麥沙拉、希臘經典頭盤Prawn Saganaki烤大蝦、蒜香牛油珍寶蝦、避風塘炒蟹意粉等。午市套餐有前菜及主菜，前菜有牛油果多士──酸種麵包、Burrata配復古番茄或菲達芝士沙律等，主菜則有香料羊腿番茄串、香烤三文魚等。此外，更首度推出周末無限暢飲4道菜早午餐，小食有蒜香牛油蝦、烤煙熏香蒜肉腸配煙熏阿根廷青醬、檸檬醋沙律及酸種法包，之後是自由選奄列，客人從7款配料選3款再用3隻雞蛋炮製而成。主菜方面，則有烤鱸魚、烤三黃雞、羅勒松子青醬意大利寬麵條或肉眼扒伴薯蓉配焦化牛油、炒雜菇或烤雜菜。最後就有招牌紅蘿蔔蛋糕或紅絲絨蛋糕，相當豐富。額外加錢，可以享用兩小時無限暢飲指定葡萄酒、啤酒及烈酒，甚至香檳及Mimosa添呢！

西日風特色酒餚

糅合西日的居酒屋風格酒吧Musubi Hiro最近亦有全新餐登場，由即日起逢周二至周日中午12時至晚上10時供應，有多款居酒屋風小食，好似檸汁醃海帶、螢光魷魚漬物、Hiro八爪魚沙律等；主菜亦有驚喜，包括用上罕見的30日雪室熟成和牛、微辣香脆的香烤辣雞、香煎味噌鴨胸、照燒鯖魚等。餐廳主廚更帶來海鮮新菜式，如用上鮮甜爽彈帶子配上阿根廷香腸、布冧及堅果蛋黃醬；又有八爪魚佐以新鮮秋葵、蘿蔔及日本醬油等。此外，酒吧有人氣的松露和牛御結、鰻魚御結、經典午餐肉御結、螃蟹黃瓜御結、海膽御結和超級午餐肉御結等。想邊食邊飲，可以選擇兩小時無限暢飲特色清酒、精釀啤酒、Musubi Hiro經典雞尾酒及Laiba樽裝雞尾酒等。