前港姐亞軍龐卓欣(Ada)出名樣靚樣身材正,依家同金融才俊男友Patrick打得火熱嘅佢,經常高調放閃,仲屢傳婚訊,上年底佢喺社交網晒出影婚照嘅花絮片,令到唔少網民都揣測女神係咪要封盤呢!

到咗近日佢就喺社交網晒出多張「婚照」,睇到着上低胸透視婚紗嘅佢,喺草叢中擺出多個誘人甫士,盡騷4吋事業線,噴血程度爆燈,佢用英交留言:「Thankyou for pushing me to try a different version of me, instead of always just smiling! I had so much fun in this photoshoot, looking forward to working together again!(謝謝你令我唔係淨係識微笑,展現出不一樣嘅自己,我喺呢次拍攝中玩得好開心,期待再次合作!」其實佢只係幫婚紗品牌影宣傳照,證明女神仲未封盤,網友都話仲有「希望」之餘,又大讚佢身材真係冇得輸呀!