鬥搶黃金檔！劉亦菲新劇捱剪先輸一仗　再遭熱巴楊紫夾擊

被譽為「神仙姐姐」的內地女星劉亦菲，主演的古裝劇《夢華錄》有意於今年暑假檔推出，豈料卻遇上迪麗熱巴、楊紫「夾擊」，同樣計劃推出古裝劇在該黃金檔播映，三劇爭崩頭，勢必掀起連番惡鬥！在影壇已佔一席位的劉亦菲，近年重返內地視壇可謂波折重重，頭炮拍畢4年都未播出，新拍的《夢》劇則需刪掉8集才能通過審批，出師不利！

劉亦菲2006年與黃曉明演出內地劇集《神鵰俠侶》飾「小龍女」一角爆紅，之後轉戰影壇，發展亦不俗，2018年決定重返內地視壇，接拍電視劇《南煙齋筆錄》，但有指該劇有演員疑為「劣迹藝人」，令劇集一直無法播映，近期更已改名為《一曲三笙》望重生，可惜仍然未有推出日期。劉亦菲之後再拍了古裝勵志劇《夢華錄》，卻被狠刪8集才能通過審批

網民全方位比併

《夢》劇近月鋪天蓋地宣傳，有指想於今年暑假檔推出，暫時仍未知能否打響如意算盤，但已有兩位內地劇集一姐爭位，由迪麗熱巴主演的《安樂傳》及楊紫主演的《沉香如屑》，有指亦有意在這個黃金靚檔播映，未播先掀起一番惡鬥。不少網民就3位女角作全方位比併，論仙氣，網民力撐劉亦菲古裝造型絕美，但論演技，她則不及迪麗熱巴的自然流暢。論劇集人氣，三劇都有在內地社交平台分享煞科短片吸引觀眾，當中以楊紫明顯更勝一籌，吸引了123萬人點選影視平台的「預約看劇」功能，不少觀眾都期待劇集播映。

熱巴吊威吔苦戰8小時

暑假檔最終鹿死誰手，有待屆時分解，不過三位女星在劇集的付出，就不相伯仲，同樣值得一讚。在《夢華錄》宣傳花絮中，劉亦菲拍攝一場竹竿划船戲，導演沒有立即收貨，經一番提點後，她恍如脫胎換骨，奮力來回划船十多次，終於完成該幕，聽到喊Cut機一刻，即累得蹲在船上喘氣，我見猶憐！至於熱巴在《安樂傳》有不少武打場面，她全部親身上陣，當中一場吊威吔戲，有指拍足8小時，難得她面不改容，畀足耐性。至於《沉香如屑》有很多CG鏡頭，楊紫經常對着空氣做戲，相當考演技。

劉亦菲力抗迪麗熱巴、楊紫，壓力甚大，在內地視壇重新發展，可謂波折重重。至於影壇方面，近年似乎亦不太順暢，她於2017年雖撼低近千名試鏡者，成功取得主演迪士尼真人版電影《花木蘭》的機會，她與身邊人都對此寄望甚殷，可惜，電影於2020年在內地上映時，票房及口碑都差強人意，未能令其事業更上一層樓。