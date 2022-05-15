【是日通勝】

農曆四月十五

壬寅年 乙巳月 戊辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：祭祀、塞穴、祈福

忌：動土、置業、針灸

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、13、29、48

幸運顏色：銀、白

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：身心狀態差，易因疏忽大意犯錯，心情糟糕。

金牛座：疑神疑鬼，提心吊膽，總覺得有人在暗算你。

雙子座：調整對愛的期望，單身者易走出感情空窗期。

巨蟹座：助人為快樂之本，有能力應幫忙有需要的人。

獅子座：只顧自己，不按本子辦事，易變成眾矢之的。

處女座：單身者吉日，一段期待已久的戀情開始萌芽。

天秤座：別把閒言閒語當一回事，免得好心情受破壞。

天蠍座：做出承諾，就要盡力履行，失信於人是大忌！

人馬座：要加強時間觀念，約會遲到是要付出代價的。

山羊座：單身者適宜檢討生活態度，避免爛桃花纏身。

水瓶座：意外事接連發生，考驗耐性，必須沉着應對。

雙魚座：周遭事情讓你產生無力感，負能量愈積愈多。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）羊 事業旺

（跌）狗 心情差

鼠：心情舒暢，渾身正能量，謀事得心應手。

牛：情緒大起大落，宜保持平靜，避免傷身。

虎：積極配合工作團隊，事業可更上一層樓 。

兔：心情欠佳，勿將小事化大，要謹言慎行。

龍：健康存隱憂，易有意外損傷，萬事小心。

蛇：財運旺，有付出一分收穫三分的好運氣。

馬：鬥志旺盛，職場上有着遇強愈強的氣勢。

羊：事業運強，遇上棘手問題也能一一化解。

猴：不乏求財機遇，多與人合作，易有斬獲。

雞：鴻運當頭，有利做生意，可望豬籠入水。

狗：是日沖煞，心情鬱悶，建議找朋友傾訴。

豬：社交活躍，易在聚會中收獲有利的資訊。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

美好的名字

名字就像人生關鍵時候的一位貴人，對財運、事業、婚姻、健康都會有很大的影響。當名字不好而要改名時，難免會遇到一些誤區，下面是我們常犯的錯誤。

誤區一：取名不結合命理五行

天地萬物皆有陰陽五行的屬性，名字也不例外。起名時必須根據個人的五行八字作出相應調整，若不結合自身命理五行，這樣改出來的名字是起不到想要的作用。

誤區二：只在意名字好不好聽

很多人在起名時，都會選取一個帶有吉祥寓意且有內涵的名字，因為好的名字有利於個人運程。如果改名時只追求好聽，或者是「洋不洋氣」，這樣組合起來的名字是沒有任何的寓意，甚至有可能對自身運程造成不必要的麻煩。

誤區三：刻意追求完美

大自然的運行規律叫遵循天道，有時命局所需的五行，名字無法做到過於完美的相生。不能說，名字暗示自己要富貴，然後自己就富貴了。一個好的名字是真的會影響和改變一個人的氣場，但只起到輔助成效，要做到真正的改運還是要靠自己腳踏實地得去努力。

誤區四：只追求響亮的名字

一個響亮的名字能給人留下深刻印象，但響亮的名字通常是比較通俗，既響亮又合乎自身五行命理的名字，是可遇而不可求的，具體要看你的命局是否能有緣遇到以及匹配。