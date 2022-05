童星出身的20歲美國秘魯血統女星Isabela Moner,15歲時主演《變形金剛:終極戰士》(Transformers: The Last Knight)令她人氣急升,2019年又主演兒童卡通改編電影《愛探險的Dora:勇闖黃金迷城》(Dora and the Lost City of Gold)。Isabela相當早熟,形象性感,而她的姓氏Moner讀音近似形容「勃起」的「Boner」,經常成為網友咸濕笑話的目標。

她於2019年宣布將姓氏改為Merced,不過表面上用的理由,是想紀念從未見面的已離世祖母,以對方的名字作為自己的新藝名。