喪操6嚿腹肌　謝金燕為8月開騷備戰

台灣疫情愈見嚴峻，確診數字已突破6萬宗，可謂人人自危!雖然不少台灣藝人工作受阻，但當年憑《嗶嘩嗶》熱爆香港的「電音天后」謝金燕似未受影響，早前網晒Deep V兼6口舊腹肌，宣布將於8月選址高雄巨蛋重啟世界巡迴演唱會，並祈求疫情退散，別再來搗亂。

而日前謝金燕亦於社交網限時動態，分享粉絲回憶她10年前首場小巨蛋演唱會點滴，謝金燕指難忘籌備演出時無比艱辛，練舞弄傷腳踝造成永久反覆舊傷之外，因不想放棄而經常哭泣，幸10年的今天已身經百戰，變得愈來愈強，同時還晒她於個唱騎住電單車騷翹臀的性感照，並寫道：「姐的人生第一場小巨蛋演唱會，感謝一路相伴的你們，10年耶！」

此外，謝金燕父親豬哥亮今日(15日)逝世5周年，她於社交網上載一張由馬來西亞畫家贈送的油畫，畫中的謝金燕挽著父親豬哥亮手臂，父女二人均露出展露溫馨笑臉，謝金燕寫道：「謝謝這位馬來西亞的畫家，讓我擁有了這份值得珍藏一輩子的禮物。一位畫家小小的抒發感觸而創作，卻大大的撫慰無比思念父親我女兒，一張夢寐以求的合照，一個經典絕版的畫面，這讓我噴了多少眼淚，這是我們最好的樣子，這幅畫真的好美。」