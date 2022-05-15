太興粽‧粽之極品
2022年05月15日 09:00
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(客戶提供)
【營業資訊】太興端午粽正式登場！今年太興特別推介粽之極品，矜貴滋味【原隻鮑魚元貝裹蒸粽】，選材珍貴，包括精選古法炆制鮑魚、原粒元貝、金華火腿等，送禮首選。此外，綠豆糯米 7:3 黃金比例的鹹肉粽、清香軟滑的蓮蓉鹼水粽、還有加入健康元素的八穀豚肉粽亦不能錯過。多款端午粽套裝禮券可供選購。於太興網站 ( https://www.fanfanslife.com/bds002_c/rice-dumpling-voucher.html )訂購套裝禮券10張或以上，可額外享有9折優惠。
矜貴之選【原隻鮑魚元貝裹蒸粽】：精選古法炆制鮑魚、原粒元貝、金華火腿等矜貴材料，再配上五香腩肉、原隻花菇等，甘香惹味。
經典巧製【原粒元貝鹹肉粽】:綠豆糯米以 7:3 黃金比例，再以原粒元貝配上油潤鹹蛋及五香腩肉，口感不黏，粽香撲鼻，經典口味受歡迎。
有營之選【八穀豐登豚肉粽】: 創新口味，以合桃、蓮子，混合多種豆類及糯米，包裹著以日式醬汁炆煮的豚肉及油潤甘香鹹蛋香，層次豐富，口感滿足。
清新口味【紫米蓮蓉鹼水粽】: 煙韌健康的紫米，配上軟滑糯米，再加上清香軟滑蓮蓉，層次感豐富，清新之選。
太興端午粽禮券現已發售，憑券可於即日至6月1日到太興分店換領產品(又一城、機場分店除外)。