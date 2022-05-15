矜貴之選【原隻鮑魚元貝裹蒸粽】：精選古法炆制鮑魚、原粒元貝、金華火腿等矜貴材料，再配上五香腩肉、原隻花菇等，甘香惹味。

經典巧製【原粒元貝鹹肉粽】:綠豆糯米以 7:3 黃金比例，再以原粒元貝配上油潤鹹蛋及五香腩肉，口感不黏，粽香撲鼻，經典口味受歡迎。

有營之選【八穀豐登豚肉粽】: 創新口味，以合桃、蓮子，混合多種豆類及糯米，包裹著以日式醬汁炆煮的豚肉及油潤甘香鹹蛋香，層次豐富，口感滿足。

清新口味【紫米蓮蓉鹼水粽】: 煙韌健康的紫米，配上軟滑糯米，再加上清香軟滑蓮蓉，層次感豐富，清新之選。

太興端午粽禮券現已發售，憑券可於即日至6月1日到太興分店換領產品(又一城、機場分店除外)。