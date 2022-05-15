天后Britney Spears宣布流產　痛失奇迹寶寶

40歲美國天后Britney Spears與28歲健身教練未婚夫Sam Asghari於社交網站發出共同聲明，宣布不幸流產的消息：「我們懷著最傷痛的心情，宣布我們在懷孕初期失去了奇迹寶寶。這是令任何父母大受打擊的時刻。或者我們當初應該等遲些才宣布懷孕，但我們太急不及待分享好消息。我們互相的愛就是力量來源。我們會繼續嘗試擴充我們美麗的家庭。我們很感恩得到大家支持。我們請求在這個艱難時刻，我們的私隱能被尊重。」

Britney上周一與Sam前往墨西哥坎昆島度假，被拍到玩水上電單車，當時已有網友質疑她正值懷孕，是否適合玩如此激烈的活動。Britney發出聲明後，Sam留言回應：「我們很快會再有奇迹。」Britney的「名門獄女」友人Paris Hilton留言慰問：「姊妹我為你的失去感到惋惜。我永遠在你身邊。向你送出大量的愛。」

Britney上月14日宣布懷上Sam的首胎。Britney與前夫奇雲費迪蘭（Kevin Federline）育有兩名兒子，分別是16歲大仔辛柏斯頓（Sean Preston）與15歲細仔積頓占士（Jayden James）。