【心理測驗】發掘隱藏的內在擔憂

由出生開始，我們就以感官去了解世界，眼睛用於觀察、耳朵用於聆聽、鼻子分辨氣味，雖然人人都如此，但得出的結果卻各有不同。簡單至找不同的遊戲，同一份答案，得出的先後次序和時間都可以有萬千種結果，而你又有沒有想過這代表甚麼？日網「anan Beauty+」一道透過找不同找出內心擔憂的心理測驗，據說結果很準確，不如一起來玩。

【問題】

請問從以下兩幅貓貓圖片中，你第一個看到的不同之處是甚麼？

A.耳朵顏色

B.鬍鬚數量

C.項鏈圖形

【結果分析】

A.對過去的執着

第一眼看見耳朵顏色不同的你，對自己曾達成的成績或成就感到自豪，但事情已經過去，不要太過於沉浸在過去的回憶中而忘記往前走。如果想防止這個狀況，最好是把過去的照片、信件等記錄統統收起，以免錯過即將來臨的好運，珍惜現在，把握機會，才有更好的未來。

B.對目標的憂慮

缺少的鬍鬚就像是未完成的事，現在的你似乎為每天要完成的任務而擔心，被工作追着跑的生活令你厭倦，甚至錯過了眼前擁有的幸福。其實真正重要的事物已經掌握在你的手，不妨停下來問問自己的心，給自己一些空間思考人生，可能會發現關心的人就在身邊，令你更有勇氣，積極面對人生。

C.對機會的錯失

你對於轉換這件事特別敏感，既害怕努力得不到回報，又害怕錯失機會；因為害怕超出自己能力的工作而不敢投入或接受，不敢面對新挑戰。可是你要明白，每一次的挑戰都是累積經驗和技能的機會，即使最後沒法完成全部的工作亦不是壞事，所以為了不增加別人的負擔，不妨勇於挑戰、放鬆面對。