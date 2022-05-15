最強貓奴！徐㴓喬寧願捱餓都要餵飽愛貓

英菲混血藝人徐㴓喬（Asha）早前拍攝ViuTV節目《動物守衛隊》，揭露她的寵物奴性。節目中她被安排到不同動物的店舖上班，接觸到不同的動物，包括貓狗、變色龍、免仔，甚至牛隻，令她大開眼界。

Asha是圈中數一數二的貓癡，經常自發幫慈善團體做湊貓保母，是湊貓能手，經她手照顧過超過30隻貓B。試過同一時間要湊8隻貓，為湊貓她會不惜一切，半夜收到救貓call，無論幾夜也會飛奔撲出去營救；自己捱麵包為慳錢買貓罐頭，照顧貓月花逾5000元，她說近幾年才知道寵物也可以買保險，可謂長知識，她稱：「因為貓嘅醫藥費好貴，可能貴過人。」

Asha有時也會氣餒，尤其是當她要決擇為貓做安樂死時，她說：「有啲貓係有先天性問題，每次我都唔忍心簽名，會好崩潰。」為貓可以有幾瘋狂？她試過為貓咪搞移民，4隻貓花費逾3萬元。又試過帶着貓B開工，有次要出席為劇集《大叔的愛》做宣傳，她便帶着4隻貓B一同去記招，將貓放在後台，做完活動立即變身保母餵奶。她說：「因為貓B每隔2至3個鐘就要餵一次，MIRROR嘅Stanley和Edan都好奇過嚟睇住餵，仲讚好得意。」

她為貓可以連朋友也不見，直認冇與人的社交生活，她說：「因為我本身都養咗兩隻貓，一隻琪琪一隻Bou，都需要我照顧。」揀伴侶也首要一定要愛貓，她竟說：「佢唔理我唔緊要，一定要理貓，我會照顧自己嘛！」笑言人生排位，事業第一位，貓第二位，位置還比父母和伴侶重要。她估計愛貓是有遺傳，原來媽媽也是貓癡一名，因為信唔過鄰居無法交託人照顧貓，才不能來港跟她相聚。