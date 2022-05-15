父母在1歲時離異　宮脇咲良握手會上初次見親生爸爸

日本女團HKT48及韓國限定女團IZ*ONE出身的宮脇咲良，本月2日以新人女團LE SSERAFIM再次在韓國出道，她與隊友金采源昨晚（14日）亮相節目《認識的哥哥》，同場亦有女團Billlie成員文素雅及日籍成員TSUKI。

出道近11年的宮脇過往甚少公開談家人，她昨晚在節目中自爆父母在她1歲那年離婚，令大家十分驚訝，主持徐章勛即安慰她說：「沒關係，有自信地說出來吧。」她之後續說：「我從來沒有見過爸爸，連照片都沒看過，所以不知道他的樣子。」她回想在日本出道後首個握手會上，有一名男子對她說「我為你加油」，當時她與該名男子握手，直覺覺得對方便是爸爸：「後面那位像是他的媽媽，即是我的嫲嫲，她問我『你記得他嗎？』，當我聽到這句話時，我就覺得他肯定是我的爸爸。」而她之後再沒有機會與親生父親見面。

而TSUKI就自爆出道前便是宮脇的忠實粉絲：「她同樣是日本人，見到她在韓國出道令我好感動，她好漂亮，是完美的神。」TSUKI更因為怕醜而不敢跟宮脇對視，主持姜虎東即問：「她在日本的人氣如何？」TSUKI便說：「沒有人不認識她。」