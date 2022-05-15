從裝備入手　下雨天繼續靚！

雖然夏天為大地帶來雨水，但要記住雨後總會有陽光。在等待晴天來臨的時候，不如花心思在雨天穿搭上，入手靚靚防水裝備，令自己在傾盆大雨下仍能漂亮迷人，守住好心情！

襯衫雨傘

下雨天撐傘是指定動作吧！無論長傘或摺傘，都要帶把靚傘襯番個雨天造型。日本著名雨具品牌Wpc.今夏帶來多款時尚雨傘，設計更包羅萬有，由清新漸變色、浪漫花瓣圖案到與貓攝影師Masayuki Oki及Peko-chan牛奶妹合作的聯乘設計都有，要融入不同風格的日常穿搭話咁易。

亮麗雨衣

別再停留在小時候穿着黃色小鴨雨衣的年代了，要知道今時今日各大品牌都有推出時尚雨衣，例如MAX & Co.就有一款Oversize Light Parka防水雨衣採用光面技術塔夫綢材料製成，可以通過袖子上的束帶和釦子自由改變輪廓，打造不同的雨衣造型。The North Face戶外店「The North Face 3」亦有一款女性化A字型剪裁限定雨衣，其輕質防水材料和背部通風設計，即使雨天穿着也全無侷促感舒。若嫌以上款淨色設計太單調，不妨考慮Puma與Liberty合作推出的碎花雨衣，長身設計能包覆大半身，內穿闊腳褲或百褶裙也完全冇問題。

靚色雨靴

想雨天有好心情，一對不會令你濕腳的漂亮雨鞋也不可少。Jimmy Choo推出的Yael Flat雨靴，長度至腳踝，除了最基本的黑、駝色和深綠色外，更有粉紫羅蘭和琥珀橙等Sharp色選擇，夠晒亮眼。而UGG近日來的Driz Rita防水短靴，鞋墊飾有品牌標誌性的蓬鬆羊皮，有粉色、青檸色、橄欖色和黑色等多彩色調，絕對滿足下雨都要靚的女生穿着。