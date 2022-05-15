【日本觀光】最快5月底　日本放寬旅行團入境

日圓早前一度跌破6算，大家搶着兌換，無非都是想念「家鄉」想等開關後即去日本！引述日媒消息，日本政府於本月初終於「放口風」表示有意調整抗疫措施，最快5月內可放寬外國旅行團入境，甚至6月可大幅度放寬入境限制措施，緊隨7大工業國（G7）步伐。

但大家先別興奮，因為日本開放觀光，會逐步分階段進行，遊客不但要符合一定條件，開放進程速度亦會受其他因素影響，以下幾點大家必須留意：

要打完3劑「認可」新冠疫苗

入境必需持有日本認可之國外發行疫苗接種證明書，有關疫苗亦只限日本厚生勞動省承認之疫苗廠牌，第1及2針必需是輝瑞（Pfizer）、阿斯利康（AstraZeneca）、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）、諾瓦瓦克斯（Novavax）及巴拉特生物技術公司（Bharat Bortech）的疫苗；而第3針必需為輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）及諾瓦瓦克斯（Novavax）的疫苗，第3針可混針。要留意是，不少香港人接種的科興，並不在日本認可疫苗之列，但日本認可輝瑞的復必泰疫苗。

只限「指定行程」小型旅行團

在放寬觀光首階段，日本只開放小型旅行團入境，但暫時未公布限制的人數；小型旅行團必須以觀光為目的，團友亦必須跟隨指定行程遊覽，換言之並不容許自遊行，更莫說自駕遊；而旅行團目的地及行程景點，仍有待日本詳細說明有關限制。

進度視乎日本黃金周後疫情

日本最快5月尾開放觀光，只是最樂觀情況，事關日本政府表明開放進度，要視乎日本黃金周（4月29日至5月5日）後約兩星期的疫情變化，才作決定。據日媒報道，日本黃金周長假後，日本部分地區新增病例正持續增加，東京新增確診病例已連續數天高於上周同期，日本全國平均每10萬人口便新增145.69人染疫，在旅遊熱點沖繩縣，新增確診比率更連續44天「稱冠」日本各地，能否開放觀光，似乎不甚樂觀。

日本國民反應負面

雖然日本政府正積極考慮，提高每日入境人數，由現時1萬人倍增至2萬人，以準備接待來自歐美及亞洲各疫情受控地區之旅客，在平衡疫情風險及經濟增長之間作考量；但日本國內民眾，對政府準備開放外國遊客觀光，普遍反應負面，從各大社交平台中留言所見，大部分日本網民都擔心，日本疫情才剛緩和，醫療系統仍存壓力，現開放觀光恐怕會令疫情大反彈；此外也有日本人擔心，隨着旅遊人潮增加，歐美旅客又不愛戴口罩，這會大大增加國民染疫風險，對開放政策很有保留，看來推行開放觀光的阻力也不少。