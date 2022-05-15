熱辣辣的夏季來到，無時無刻都要補水，除飲水外，多汁的西瓜和蜜瓜也是個好選擇。來到尖沙咀一間日式精品超市，就有多款蜜瓜和西瓜選擇，最特別首推日本靜岡星座蜜瓜，蜜瓜表面印有星座圖案，暫供應雙魚、白羊和金牛座，若客人有興趣，可以預訂其他星座，約3個月後到貨。來自熊本縣的出品亦相當多，包括經改良的亞魯斯蜜瓜、小巧的Andes蜜瓜、甜美的肥後蜜瓜、細緻順滑的Quincy蜜瓜和白色外皮的本疊打蜜瓜等。其他還有日本高知縣Emerald蜜瓜和長崎縣木瓜蜜瓜。西瓜方面，現時就有日本的高知縣Luna Piena金時西瓜、紅小玉西瓜和台灣黃肉西瓜，到6月時品種還有更多供選擇。

除了超市，香港人亦愛到果欄買水果，水果達人Jacko就特別推介當中一間專營日本高級水果的店舖，店內現時有2款蜜瓜供應，高級的靜岡皇冠蜜瓜，1棵樹只會種1棵果實，甜度高價值高，高級的山印糖度有16至18度；高知縣土佐赤肉蜜瓜，糖度在14至16度，瓜椗會有保護套，以減慢瓜椗氧化的速度。Jacko還會教大家揀蜜瓜和西瓜的貼士，欲知詳情就要睇片喇！