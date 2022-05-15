悶悶哋？來個抵玩超凡宅度假鬆口氣

踏入5月，不是熱到攝氏2、30度，就是狂風大雨，搞到周圍氣氛沉悶、心情鬱悶，想踢走陰霾，不如為自己及身邊人安排一個好玩又抵玩的宅度假，有酒店大玩Pop Art，房間裝飾超型超好玩，自拍打卡一流，仲可以歎個豐富靚晚餐等，氹自己、又氹屋企人開心！

型格玩味之選

要數這Round宅度假入面最為玩味抵玩的非尖沙咀型格酒店The Mira Hong Kong推出的「『套』氣非凡SUITEcation」，以Pop Art玩藝為靈感，由即日起至5月31日帶來「復古型格時尚之旅」同「探尋嶄新POP ART玩藝奢華之旅」兩款任宿體驗（也有日間住宿優惠的「短宿品味之旅」）。前者的房格是酒店原創復古型格主題奢華套房，復古風擺設有懷舊黑膠碟、收音機、唱機、黑白格仔地氈等，滿滿懷舊風情，另奉上迎賓雞尾酒、小禮物（定制專屬黑膠碟菜譜及即影即有相片）、各式桌上遊戲、豐富晚餐及翌日早餐等。而後者的房間掛滿饒富趣味及極具標誌性的圖像和創意畫作，還有玩味藝術擺設，主題餐桌布置上享用3道菜主題晚宴，玩味十足；住宿體驗包迎賓雞尾酒、小禮物（定制專屬黑膠碟菜譜及即影即有相片）等，想與好友及屋企人瘋狂自拍玩個夠好Easy！

溫馨感恩之選

很多人因為母親節及父親節而說5、6月是感恩月，想與爹哋媽咪簡單過一個溫馨之旅，麗豪酒店就特別推出感恩月住宿優惠，Package包入住舒適的客房（有高級客房、3人及4人客房之選）、享用豐盛晚餐及翌日早餐，更有一系列獨家禮遇，包括於影樓與家人拍照、獲贈馬卡龍禮盒及精選紅酒等限定禮品；於7日前預訂，更可免費獲贈節日主題蛋糕及享用提前入住或延遲退房優惠添呢！

本土特色之選

想邊享受悠閒假期邊品味本土滋味，港島香格里拉酒店由即日起至6月30日（預訂日期由即日至5月14日）就限時推出全新的「港式‧港住宿優惠」，入住期間，大家可於Cafe TOO享受「港式•港食」滋味自助晚餐，大擦本地經典人氣食府包括榮獲米芝蓮殊榮的一樂燒鵝及夏宮中菜廳以及廣受歡迎的安利魚蛋粉面等所提供的招牌菜式，加上一系列大廚全新演繹的創意地道小食，以味蕾勾起香港情懷。此外，酒店保證客人尊享客房升級優惠（指定客房類別除外）添呢！

高質美食之選

想開開心心與親友或閨蜜度假兼食好西？旺角東的京帝酒店推出的住宿優惠或許是巴絲打杯茶！酒店由即日至5月31日帶來「留港尋『鄉』味住宿優惠」及「粵級饌賞住宿優惠」。前者包一晚豪華客房、於香田日式料理餐廳享用上壽司八貫晚市套餐等，味遊日本，來個「偽旅行」。後者則可以享用一頓中式廚師發辦，於「獅房菜」享用「獅房‧享宴」晚市套餐，最盞鬼是住宿價都不及晚餐價，變相等於零房價，超值！