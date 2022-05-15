楊千嬅被王祖藍指「三代歌手」　嚇到眼都凸埋兼扁嘴

唱歌真人騷《聲生不息》上一集講到男、女子兩隊各自交換一名組員，曾比特以高票數過檔女子隊，李玟則過檔男子隊，所以在最新一集中，造成「父子組」林子祥跟曾比特（Mike）對決的場面。賽前林子祥搞笑地叮囑Mike不要唱得太好：「否則回家要打屁股」。Mike與安崎合唱《夏日傾情》，雖是2人首度合作，已經相當合拍，獻唱時還自動加入不少甜蜜互動，頭貼頭之餘又大跳貼身舞，安崎壓軸使出的「心心手」更令全場拍案叫絕，炎明熹看到即笑言：「我做不到這個效果，我的手汗會把這個心化了。」

至於今集搞笑擔當落在楊千嬅身上，她與周筆暢及單依純合唱《高山低谷》，獻唱完畢後，主持人王祖藍一句「三代歌手」令千嬅「眼都凸埋」，千嬅皺眉扁嘴謂：「我們沒有距離很遠呀。」之後再厲眼望向祖藍笑謂：「我不承認！」祖藍見狀即補鑊指是「兩代半」，千嬅聞言再發揮大笑姑婆本色謂：「這個比較好，舒服一點。」爆笑全場。

其後楊千嬅正經表示，揀選《高山低谷》是因為歌詞有意思及旋律優美，而且覺得面對高山低谷的心情，在人生及愛情路上也可以共用！她指與周筆暢很有淵源，當年周筆暢在紅館舉行演唱會，曾邀請她擔任表演嘉賓，她又大讚單依純為了唱這首歌勤練廣東話，今次的合作過程令她十分享受！

另外，節目還邀請了呂方及盧冠廷現身，2人分別獻唱《朋友別哭》及《一生所愛》，《一生所愛》是電影《西遊記大結局之仙履奇緣》插曲，女主角「紫霞仙子」朱茵更驚喜「獻聲」講述愛的意義。