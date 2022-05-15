被森美睇中做新抱　《聲夢2》趙紫諾黃洛妍感榮幸

無綫選秀節目《聲夢傳奇2》將於6月推出，今日（15日）大會安排23位參賽者現身吉祥物巴士啟動儀式，場面熱鬧。身為節目主持的森美笑言會當所有學員如自己子女般：「會幫佢哋做心理輔導，好似佢哋錄影首集時，有導師畀意見及批評佢哋，點知真係有女仔覺得自己做得唔夠好，攬住媽咪爆喊，我即時諗起自己個女。（佢試過攬住你？ ）梗係冇啦，佢依家牙尖嘴利，唔好講佢添呀。」

23位學員中，森美「睇中」醫科出身的趙小婷、鋼琴演奏級的趙紫諾，以及小提琴演奏級的黃洛妍：「可以考慮吓介紹畀我個仔識，佢18歲嘞。呢啲做新抱真係唔錯，第時老咗可以免費睇醫生，或者搵唔到食就叫個新抱出嚟演奏。（諗住幾時介紹？）等最尾嗰場，實有人覺得自己表現唔好而喊，咁我個仔就可以上前安慰嘞。」問可會順便「揀女婿」，森美即答：「暫時冇心水，唔覺得有邊個才華好過我，或者等佢哋十年後紅咗先啦。」

學員年紀最大29歲

而23位學員當中，年紀最大嘅29歲金永衡，同13歲趙紫諾「相映成趣」，而24歲的黃洛妍擁有小提琴資深資格，且主持森美指她相當「唱得」，實力不容忽視。談到被森美「睇中」為「新抱人選」，趙紫諾及黃洛妍異口同聲表示：「當係一種榮幸及讚美，好有趣。」趙紫諾直指自己從來沒有想過拍拖，初戀還未發生，而黃洛妍則指暫時寄情工作，感情事未有考慮。

趙紫諾不諳廣東話，問到會否擔心影響其比賽表現，她以英語表示：「比賽即將展開，心情相當緊張，亦覺得廣東話問題某程度上影響自己表現，所以目前正加緊練習。」金永衡即插口：「其實佢嘅廣東話已經進步唔少，起碼識聽同埋識講啲。」

金永衡被被問到為何29歲才報名參賽，他說：「因為上一屆我係睇到電視宣傳先知，都趕唔切報名嘞。（你本身做乜職業？）貿易同兼職駐場歌手。」

副有巡演經驗的黃洛妍則大談演出難忘事說：「12歲嗰年喺香港表演，點知上到台先發現斷弦，好彩台下有觀眾即刻遞個小提琴畀我，我係最後1秒先接到，然後開始彈，所以印象好難忘。」