放件衫入去　自動消毒兼乾衣？

疫情底下大家分外注意衞生，除咗勤洗手，其實衣物都暗藏病菌！最近Tefal推出了一款Care For You衣物護理機，可一次過放入3件衣服，並透過強勁蒸氣消除上方99.99%的病毒、細菌及病菌，過程完全毋須清潔劑或化學品，而且能夠同時去除異味，讓衣服乾淨清新。

除了消毒，此機還有蒸燙乾衣功能，每分鐘輸出高達65克蒸氣，短短10分鐘就能把衣服燙平烘乾，夏天多雨也隨時有乾淨衫着。另外，跟一般大型衣物護理機不同，此機特別採用可摺疊設計，展開時僅高160cm，足以放入大部分長褲或長裙，摺起後則只有92cm高，配合360°滾輪，慳位之餘仲方便移動。

同場加映︰智能烘乾魔衣櫥

Samsung AirDresser升級版智能魔衣櫥具有JetSteam高效蒸氣技術，可消滅超過99.99%新型冠狀病毒和細菌，並通過JetAir熱風配合特製AirHanger衣架，以強勁的上下氣流消除衣物內外灰塵。它亦具有AI智能烘乾技術及濕度感應器，通過持續感測衣服濕度，智能優化並縮短乾衣時間，有效減低15%程序時間及防止過度烘乾，官方指39分鐘左右便能乾透一件襯衫，變相多了一部乾衣機使用！