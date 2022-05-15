馬浚偉溜冰展身手　劉心悠唔識踩一步就跪低

藝人馬浚偉今日（15日）出席活動，與一班展能藝術家齊齊創作石頭畫，他説：「雖然佢哋身體有唔同殘缺，但唔影響藝術天分，我都訪問過好多展能藝術家，佢哋面對唔同情況嘅挑戰，都可以繼續積極樂觀，呢樣嘢好值得我哋學習。」問到他自己的畫畫天分，他笑言：「我會考攞A㗎！以前讀設計，當年會考唯一一科攞A就係呢樣，哈哈！不過入行後就冇時間繼續鑽研。」他表示即將開班教授演藝，有很多圈中新人亦經公司轉介報名參加：「今次課程比較專業，會傳授啲內功心法畀佢哋，等佢哋知道要面對嘅嘢。」

與劉心悠有默契

他指課程約50堂，需時半年修讀，自己會教授戲劇創作及分享行內多年心得，預計6月開班，主要先等他先完成一堆堆積已久的拍攝工作：「拍緊套電視電影《我們的開學禮》，有劉心悠、施匡翹同其他演員。」他透露與劉心悠默契很好，亦感謝對方對自己的信任。戲中會有滾軸溜冰場面，他興奮表示正是他大展身手的時候：「我哋以前長駐喺沙田嘅一間Roller場（滾軸溜冰場），仲自己造鞋同西褲添，我哋會着西褲踩Roller。（心悠識唔識踩？）佢唔識踩，我本來想拖佢一步佢已經跪低，不過冇受傷。」他指《我們的開學禮》乃2小時的電視電影，稍後會原班演員開拍長達20集的電視劇《我們的畢業禮》。