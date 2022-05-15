蒼猫伊奈　G奶小貓發虎威

養過貓嘅朋友都應該知道，喵星人平時可以好溫馴好嬌嗲，但發起惡上嚟，摸吓都會出爪，呢種忽冷忽熱嘅性格真係好難捉摸，亦令人類又愛又恨。至於今日介紹嘅日本寫真界新人蒼猫伊奈，個樣生得可愛之餘，身材仲好好，相信一眾男士對佢只有愛唔會恨。

純白G奶

日本寫真界有唔少女優喺出道之前已經係萬人迷，通常佢哋都係以Cosplayer身份活躍於動漫活動同攝影會，憑住精緻面孔、驕人身材同埋精心打扮，引嚟大班龍友追捧，成功例子包括伊織萌同Enako。最近又有一位Cosplayer殺入寫真界，佢就係蒼猫伊奈。

喺社交網有超過6千名追隨者嘅伊奈，青春可人，面孔帶住可愛又純真嘅氣質，雙眼仲好精靈，笑起上嚟勁吸引。佢嘅身材就更加正，胸前有對飽滿G奶，條腰又夠幼，屁股仲好有肉地，名副其實係凹凸有致，襯埋白裏透紅嘅極品美肌，可以話係無懈可擊。最難得嘅係，阿妹鍾意揀細碼泳衣嚟着，搞到漏晒奶，將對乳量十足嘅特性表露無遺。

威震虎年

蒼猫伊奈最近投身寫真女優行列，之前係一位薄有名氣嘅Cosplayer，每個周末都會去秋葉原參加戶外攝影活動。伊奈曾經喺一次訪問中，分享咗唔少有趣經驗，佢話每次演出之前都要節食，事關佢個胃腩好易凸出嚟。另外，伊奈話每次影相都有個「怪現象」，當佢由正面擰轉身，畀大家影佢背後時，總係聽到快門聲音此起彼落，令佢好懷疑，莫非一班龍友鍾意佢個屁股多過對G奶？

問到對未來發展有乜嘢期望時，伊奈話希望喺虎年可以成功發圍，除咗推出寫真映像作品同實體寫真集之外，仲好想有多啲機會登上雜誌封面。以阿妹咁誘人嘅身材，相信好快會願望成真。