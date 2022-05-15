採訪遇襲受傷！利穎怡嘆內心唔夠強大：想為基層社群發聲

「東張女神」利穎怡（Joan）之前喺貝澳追訪美孚老鼠屋業主陳小姐時，遭對方批㬹撞傷下巴，事後《東張西望》已報警處理，Joan亦指自己會追究到底。批㬹事件引起網上一片熱論，網民對此各有意見，有人就認為應該要正視襲擊問題，有人就話佢追訪疑似有精神病問題嘅人時去得太盡，係咎由自取，有啲網友拎事件嚟開玩笑，令到佢都好唔開心，仲話為自己為咗被打人事件已經喊咗好多次！

佢尋日（14日）有感而發再喺社交網為事件發文，表示希望為基層弱勢社群發聲：「從事資訊節目《東張西望》好幾年，作為一位外景與廠主持，回憶這些年來涉獵了很多不同大大小小的追訪事件，很多都是一些基層的事情……無奈或無助的都有，我的能力雖微小但能以主持的身份替向我們求助的社群發聲，是我做這份工作的源動力，亦希望將來社會能更關注而且有更多資源去處理。」

佢提醒自己下次要做得更好：「於我而言，我了解到自己內心不算是強大，但是我和自己說：人無完美，每一次做得不足，剛好提醒自己這是一個進步的空間。謝謝所有的聲音，對我來說一切都是最好的安排，謝謝觀眾們一直接受一個不完美的我，充心感恩。」