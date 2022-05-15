銀行有「色」收　男士笑呵呵

好多男人一有錢就會身痕，存入銀行收息就最穩陣，但原來有啲「銀行」唔係畀你存錢，而係畀男人放入其他嘢，用家仲會因為有「色」收而獲得快感，究竟乜嘢銀行（Bank）咁過癮？即刻為大家揭盅。

Bank 女人專有

「Bank」解作銀行，幼稚園生都識，但呢個看似簡單嘅英文，其實一啲都唔簡單，事關當佢變咗情色俚語，解釋亦會變為女性專屬嘅身體部位——蜜洞，唔知係咪因為男士總係想將自己嘅精華「儲放」入去，又或者想從呢個部位「提取」快感呢？同樣地，「Mossy Bank」唔係乜嘢銀行，而係一句情色俚語，暗指女性嘅私處，大家千祈咪搞錯！

Barclay's Bank 唔係銀行

除咗「Mossy Bank」之外，「Barclay's Bank」都唔係一間銀行，雖然佢同英國第二大銀行「Barclays」好相似，但佢嘅意思係自娛咁解。講到同「Bank」有關嘅情色俚語，仲有「Bank Shot」，鍾情口愛嘅男女應該要識，意思係指深喉口愛期間，男方喺女方喉嚨內發射！不過，性學家唔主張大家咁做，事關呢種玩法好易令女方濁親，後果可大可小。

《Clea, Private Banker》 賣弄色相

家陣做Banker真係唔容易，為咗爭客，分分鐘要出賣色相！由DORCEL喺2019年推出嘅四仔《Clea, Private Banker》，就係一套借題發揮嘅佳作，既有香艷嘅肉搏場面，亦有勾心鬥角嘅爭權情節，非一般四仔可比擬！影片由四仔女導演Liselle Bailey主理，故事講述外形冷艷嘅Clea Gaultier係某大銀行擔任資產管理主任，為咗可以喺財權世界上位，佢唔止出賣肉體，仲拉攏一班索女同事，為城中富豪提供全天候情慾服務，結果捲入一場權力鬥爭之中。呢套四仔嘅劇情編排有水準，所以喺2020年嘅AVN及XBIZ頒獎禮上，獲得最佳四仔劇本嘅提名，而女主角Clea Gaultier亦獲得年度最佳脫星嘅提名，不愧係一套高質作品。

同場加映：《NO.1 美女軍團 銀行強盜事件》大玩制服誘惑

講起同銀行有關嘅日本AV，由IENERGY喺2006年推出嘅《NO.1 美女軍團 銀行強盜事件》都算係經典作，事關片中包含故事性、凌辱元素、制服同絲襪誘惑，仲搵嚟4位各有賣點嘅女優助陣，分別係青春好雙乳嘅岡田紗奈、癡女味十足嘅姬野愛、擁有蘿莉系身形嘅大塚雛，同埋床戰作風狂野嘅寶山瑠璃，所以當年唔少AV迷都對呢套IENERGY嘅6周年紀念作萬分期待。劇情方面，呢班女優喺片中飾演銀行女職員，某日遇上強盜，結果被人一一擒住，慘遭凌辱。由於呢套作品受歡迎，呢個系列亦成為片廠推出周年紀念嘅指定作品。