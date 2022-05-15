吳謹言香艷獻吻　許凱心繫大婚

創下23億累計播放量佳績的內地熱播劇《尚食》，由《延禧攻略》人氣CP吳謹言及許凱擔任主角，上演又甜又虐的愛情戲碼。吳謹言大推劇中的「浴桶吻」，許凱卻笑言拍攝時相當害羞！

由內地花旦吳謹言與小生許凱主演的劇集《尚食》將於明晚（16日）起，逢星期一至五晚上8時30分在翡翠台播出。2018年，吳謹言與許凱因合作內地宮鬥劇《延禧攻略》爆紅，劇集成為當年的話題作，掀起兩地煲劇潮，風頭一時無兩，惟劇中他們的愛情未能開花結果，令劇迷大感遺憾。相隔4年，二人再續前緣，在《尚食》再演戀人，更創下佳績！劇集自2月初在內地開播以來，叫好叫座，播放量累計已突破23億，成績驕人，一對主角劇中的甜蜜互動亦不時登上網上熱搜。

憑廚藝鞏固地位

故事講述明朝永樂十九年，永樂帝為了招待源源不絕的各國使節團，昭選天下擅長烹飪的女子為尚食局宮女。吳謹言飾演的「姚子衿」原為太孫妃人選，豈料因事被人取替，心有不甘的她設法入宮，憑着對烹飪的天賦成為尚食局宮女，一步步提升地位。她與許凱飾演的皇太孫「朱瞻基」朝夕共處下漸生情愫，經歷一波三折後，雙方感情更堅定。

吳謹言與許凱在劇中有不少甜蜜場面，而劇集被視為《延禧攻略》美食版，沿用《延》劇的幕後班底、由金牌製作人于正製作，除了愛情以外，同時包羅宮鬥與美食元素，每集都穿插各種的宮廷御膳，還原史實的製作過程令人看到食指大動！

相隔4年再有劇集在港播出，吳謹言受訪時笑言有種恍如隔世的感覺，許凱亦對此表示高興。他們推薦劇中必睇位，許凱力推大婚戲，吳謹言就選擇「浴桶吻」一幕，她說：「為符合年代背景下的禮制之類，劇內的吻戲比較內斂，所以浴桶吻是一場很直接『發糖』的戲。（拍攝時會害羞嗎？）大家都是專業演員，而且洗澡戲雖然露肩，但其實我穿了秋衣秋褲，哈哈！」但許凱坦言拍攝時還是會害羞。

提到再次合作，他們認為默契十足，投入角色後省掉不少磨合的時間，吳謹言更自爆彼此有默契地刪戲：「我們一起商量刪了一場吻戲，哈哈！就是覺得那個場景下兩人抱在一起感情是飽滿的，如果接吻那個情緒就不對了，大家看的時候可以猜猜是哪場戲。」

自爆開工密密食

劇中有珍饈百味，許凱笑言拍攝食火鍋戲時，他們有認真吃，更要求道具同事幫他們再拿幾盤肉：「我還蠻愛吃，現實中的確有很多美食，但應該沒有長胖吧！」而吳謹言拍劇時非但沒有長胖，反而為貼合角色的刻苦生活而刻意減肥，幸好對吃沒有强烈的欲望。除了減肥，她還學習烹飪：「我是個非常不會做飯的人，之前也是跟老師學了很久，包括切菜之類的一些廚藝技巧，拍完之後我的廚藝比之前進步不少。」

滿桌佳餚 美女如雲

《尚食》不止美食吸引眼球，更是美女如雲！除了主角吳謹言外，其他女角的顏值同樣超班。飾演「殷紫萍」的何瑞賢，是「姚子衿」宮中閨蜜，雖然出身低下飽受歧視，但憑精湛廚藝入宮，其五官深邃，外貌酷似韓團BLACK PINK成員Lisa，故有「小Lisa」之稱。她更憑此劇人氣急升，擔正姊妹劇《珍饈記》的女一。

至於年僅23歲的新生代演員王楚然飾演性格高冷、出身名廚世家的「蘇月華」，其氣質清麗脫俗，獲讚是「小劉亦菲」，一雙會笑的眼睛迷倒不少宅男。而24歲的張楠飾演王后「胡善祥」，與「朱瞻基」是夫婦，而現實中與許凱是前度情人，雙方曾5度合作拍劇。身高1米70的張楠身形勻稱，加上五官小巧精緻，濃淡妝皆宜，可塑性高，成為古裝劇新寵兒。

王一哲「雙面人」添神秘

除了男主角許凱外，劇中「男二」王一哲亦憑帥氣外表及亦正亦邪的角色，俘虜大批女粉絲。他飾演錦衣衛指揮使，亦是「朱瞻基」的堂弟，個性桀驁不馴，神秘莫測，看似玩世不恭，但執行任務時冷酷殘忍。他表面上與男主角關係要好，實則深藏秘密。今次其角色一改以往的溫文爾雅形象，令人印象深刻，他更演而優則唱，獻唱劇集片尾曲《滋味》。