【是日通勝】

農曆四月十六

壬寅年 乙巳月 己巳日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：塞穴、結網

忌：大事勿用

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、32、42、47

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：勿整天對住手機電腦，否則社交能力會變差。

金牛座：出外靠朋友，多接觸不同人，才會見多識廣。

雙子座：不宜就別人的事說三道四，以免破壞好心情。

巨蟹座：向有需要的人伸出援手，有助改善人際關係。

獅子座：花錢購物不能沒節制，否則有可能負債收場。

處女座：不接受批評又經常找人麻煩，你會被孤立的。

天秤座：工作壓力大，滿腹牢騷，謹記小不忍亂大謀。

天蠍座：人際關係處理得頭頭是道，深得身邊人讚賞。

人馬座：溝通問題給生活帶來不便，多用金色有好處。

山羊座：社交應酬宜疏爽一點，可積累更多人情資本。

水瓶座：財運稍遜，貪心易受騙，忌沾手高風險投資。

雙魚座：單身者有吸引桃花的條件，宜好好裝扮一番。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）豬 阻滯多

鼠：心境平和，晚上跟友人敍舊，可望盡興。

牛：運氣好，信心足，工作表現易獲得好評。

虎：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大增。

兔：桃花旺，好姻緣逼近身邊，要好好把握。

龍：迎來輕鬆悠閒的一天，好好享受人生吧！

蛇：心態正面，只要耐心，可克服各種挑戰。

馬：保持良好態度，可望於工作上取得突破。

羊：面對挫折勿氣餒，家人可助你重燃鬥志。

猴：神采飛揚，人緣不錯，謀事易贏得掌聲。

雞：吉星高照，事業上不乏一展才華的機遇。

狗：人氣高企，就算犯了錯也能獲別人諒解。

豬：是日沖煞，運勢糟糕，行事宜保持低調。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

世態十年看爛熟

今次跟大家分享這數十年來，世間上人情百態看得到的共通答案。

當遇有困境時，不少人都希望知道怎樣趨吉避凶，查看甚麼生肖、甚麼星座在今年或未來的命運是怎樣。坊間各施各法，又有些人講到全城只有他一人獲好評。

經一事，長一智。父母生下我們的一刻，其實已定了一生所發生的事。當然找到一個能幫你解讀的師傅，可以道出問題，但真正救到你的，只有自己。

坊間有句話：「跟紅頂白」。當人生找不到方向時，試試找你覺得當紅的人或事去跟隨，多少能帶给自己好處。但多年經驗所知，一個人進入衰運或運勢接近下滑時，往往會出現忠言逆耳的情況，把幫你的人當仇人趕走。

以下是真實例證：有一位很聰明的大富豪，從八字得知自己有數十年大運，但總有一天改變，於是馬上查自己身邊有哪些人在運中，便借用他們為自己打仗。據悉在日本有些大企業社長了解中國玄學，當知道有甚麼員工不在運，便把他們調往後勤，並把在運的員工放到前線上，尤其是銷售人員。一個人有運，頭腦一定清醒。廣東人經常講，有運行的人放個屁都是香，你不懂打麻雀牌也不停自摸贏錢。

坊間有些不停刷存在感自吹自擂搞迷信的人，使得先哲玄學的智慧被人看不起。

李白詩句：「蜀道之難，難於上青天！」值得大家深思。