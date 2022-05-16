關心妍紅館開騷驚心動魄：當係最後一次！

歌手關心妍（Jade）將於6月4及5日在紅館舉行入行20周年紀念演唱會，對上一次在紅館開騷已經是10年前，她說：「我呢個年紀可以去紅館開騷係冇可能㗎，真係好難，今次都係本住唔知仲有冇下一次嘅心態。」今年初攞得紅館檔期，但因疫情不知是否成事，直至4月落實開騷，她說：「好多嘢要計數同考慮，係好驚心動魄，到正式宣布時得番個半月，係第一次咁短時間一撻就上紅館，真係好驚險。」

她的紅館騷遭張敬軒、鄭欣宜、MIRROR前後夾攻，但她覺得大家觀眾群不同，她說：「我個觀眾層都係我嘅年代，20周年慶祝番我哋嘅青春、回憶，票房壓力一定有，始終疫情下經濟咁樣，但票價又唔可以太低，因為入座率有規限，所以真係唔容易，盡力呼籲大家嚟睇，當係最後一次㗎啦，除非我50歲你都仲想睇我。」初出道時她個樣比較成熟，她笑說：「唔係咁青春，唔知點解以前好興扮成熟啲，依家先啱番我真實年齡，所以唔會覺得好老。」

女兒好呷醋

Jade上次開騷時，女兒楊榮心未出世，會否安排囡囡上台？她說：「唔知佢夠唔夠膽。」由細到大心心黐她多過老公楊長智，她自爆在家中經常周旋於老公、女兒及愛犬當中，她笑說：「個女真係好呷醋，老公錫我都唔得，連我隻狗佢都呷醋，所以朝早我好忙，個個趕住嚟錫我，隻狗又霸先老公嚟錫，我出房搵女錫，狗仔又跟住爭寵，跟住心心又話要錫錫，我分身唔到，見到佢哋都好笑，但開心嘅，自己喺佢哋心目中咁重要都值得嘅。」

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