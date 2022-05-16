胡軍兒子昂藏七呎　張亮仔仔早戀捱轟

內地藝人胡軍7年前帶着兒子胡皓康（康康）亮相綜藝節目《爸爸去哪兒3》，當時康康表現冷靜兼擅長照顧同伴，被網友冠以「霸氣康總」暱稱。不知不覺，康康已長大成人，目前已13歲的他已身高1米80，近日跟媽媽及姐姐齊齊接受訪問，由於正值發育期，全程聲線低沉，引起網友熱議。

康康受訪時被問到跟媽媽的關係，他先露出害羞的笑容，才坦言與母親非常親近，因為疫情多了時間待在家中，自己體會到媽媽的辛苦。他認為雖然有人會覺得家庭主婦只要帶好孩子便成，但他卻感受到「有家庭主婦才能支撐起一個家」。不少網民讀過該片報道後，大讚「康康不只長大又變帥，就連觀念都超正確」，以及「曾經的小紳士愈來愈懂事了」。

另一方面，同樣參加過《爸爸去哪兒》演出的張亮兒子悅軒（天天），14歲身高已達183厘米，屬高大帥氣一族。日前他被發現疑似流出與女友的親密合照，當中包括牽手、背後抱等親暱動作，結果被不少網民狠批「早戀」，張亮於社交平台「發聲」，認為兒子正值青春期對異性有好感屬正常，但一要有界線，直言小孩現階段最重要是念書，家長也應該做到引導的責任，但與此同時，他強烈譴責對天天及其「朋友仔」的網絡暴力。