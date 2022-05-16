東方日報C2：李佳芯扭計唔做鬼　龔嘉欣執二攤

視后李佳芯近日被無綫安排於新劇演難頂女鬼角色，沒料她誓不賣帳，最終扭計兼以身體不適為由推劇，搞到劇組大失預算，臨急另謀女角，近日終落實由上位小花龔嘉欣「執二攤」上陣，未知此角色能否助她攀事業高峰一嘗視后滋味呢？

曾因政治言論被無綫掟入「雪櫃」的李佳芯，雖然「融雪」後獲委以重任接拍《智能愛人》，表面上似事業有轉機，但實情遭公司「用到盡」，被安排於下月開拍的靈異劇《靈戲逼人》演惡啃角色，扮演女鬼與張振朗譜人鬼戀。

正當外間期待李佳芯演繹的新作之際，據知忙於錄影清談節目《夢中．情．人》的她，幾經扭計掙扎過後，最終以健康理由辭演。由於她的女鬼角色設定既要美艷又要演技出眾，面對她臨陣劈炮，該劇監製王偉仁及劇組陣腳大亂，幸與無綫高層連日來商討後，終敲定「女一」人選，決定由龔嘉欣臨危受命上陣頂替。其實嘉欣與王偉仁過往合作無間，她孭飛的劇集《十八年後的終極告白2.0》，亦是由王偉仁出任監製，故可說是愛將一名，如今她獲對方點名演《靈》劇，自然二話不說答允，即使下月同時要開拍古裝賀歲劇，屆時定必有得拍冇得瞓，但她依然無悔，皆因自2年前《殺手》及《香港愛情故事》後未再有話題作，故也想藉今次機會「升呢」創事業高峰。

身體健康要緊

本報昨日就以健康理由推劇一事聯絡李佳芯，她表示：「我會盡力保持工作與健康之平衡。」而被指「執二攤」演女鬼的嘉欣坦言不太清楚：「我冇留意，呢排專心開緊《回歸》，所以都係睇公司安排，到時會盡力去做。」不過，王偉仁則對嘉欣能演出感高興，更力撐李佳芯因身體問題未能拍攝：「聽講佳芯身體唔太好，都驚佢辛苦頂唔住會冧低，雖然係好想同佢合作，但相信總有機會。」

除了嘉欣的女鬼角色外，據知無綫小花劉穎鏇亦有份演出，不過她並非扮靚鬼，而是演一名性格爽朗的凡人，劇中除了要做替身及搬運之外，還需要唱粵曲，日前已率先試造型。她受訪時大玩神秘：「角色細節都要準備，暫時只知重點要搣甩晒啲英文口音，我要努力去改善，做多啲功課。」

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