再度變陣！無綫急播《十八年後2.0》　接棒《雙生》搶收視

藝人馬德鐘和湯洛雯主演的無綫劇《雙生陌生人》收視一般，前晚無綫官網突然宣布有特別新節目調動，劇集由原本的25集濃縮至20集，5月27日大結局後，25集的足本版於myTV SUPER上架。至於緊接《雙》劇於5月30日播出的劇集，有指大有機會是由譚俊彥、龔嘉欣及陳山聰主演的新劇《十八年後的終極告白2.0》。

《十八年後2.0》接棒搶收視

據無綫內部消息指《十》劇本為未定播出日期的「壓軸劇」，可是ViuTV將推出由劉心悠和郭羨妮主演的《冥冥之中》，鑑於2年前《十》劇第一季大結局於跨平台收視達29.7點的佳績，故臨時安排《十》劇提前播出爭收視，宣傳片亦已於前晚播出，令劇迷大表驚喜。有消息指因劇集跟內地平台同步播出，故須經有關部門審批，播出期或存變數。

雖然《雙》劇刪5集已成事實，但網民為此感到可惜，認為浪費一班演員心血。在劇中一人分演兩角的馬德鐘對於有動變，他表示：「如人飲水冷暖自知啦！」至於收視低，他依然有信心謂：「人生就總有高低嘅，不過套劇都未播完，唔能夠太早下定論㗎！我覺得公司一定係好嘅安排嚟嘅，濃縮咗會令劇情更緊湊。唔知遲啲會唔會再剪到個電影版出嚟呢！」湯洛雯被問可會在myTV SUPER追看足本版，她則說近排拍《隱門》，或留待拍完新劇再重溫。而監製林志華直言負全責：「吸取經驗，下次做得更好。」他又不忘鼓勵工作夥伴：「世事豈能盡人意，但求無愧於心。」《十》劇監製王偉仁則稱播映日期未定，只知劇集會快推出，公司十分重視該劇預早做宣傳冇錯。