健身男疫後心急操肌致腰痛

經常運動是良好習慣，有位身形健碩男士，當健身中心及體育處所重開，便回復每天健身的生活；他對自己的體態相當有要求，數月來無法到健身室因而積聚的脂肪，極度難耐，於是在上班前，下班後都去操練，一下子急增的運動量，終引致腰痛復發。

他30歲身高六呎，要求自己全身脂肪率控制在10%左右，夏天來臨，再沒大衣外套的遮掩，令他非常心急，日操夜練；由於曾經染疫，休息期間沒有運動，他渴望把這幾個月累積的脂肪盡快消滅，尤其針對腹肌的鍛煉，走入健身室首先做捲腹，多達200下，為了令八塊腹肌再現，斜腹肌和背肌通通有鍛煉。

未談及腰痛成因之前，先講他的脂肪率問題，一般成年男士，理想的脂肪率是14%至20%，他急於操練要把脂肪率壓低，不但沒有助健康，更令身體機能變差，因為脂肪是身體製造賀爾蒙、免疫系統細胞的其中一個主要原料，絕不適宜將脂肪率調得過低。

此外，捲腹即是向心收縮，使肌肉中心點縮短距離，過度鍛煉捲腹這個動作，並非有助保護腰椎關節，尤其他過往曾有腰患，要保護腰椎減少痛症，適宜做等長收縮的核心肌肉運動，當鍛煉腹肌時，肌肉並無轉變長度的動作才是理想。他的腰肌肉位置有紅腫、熾熱和痛，即是有肌肉拉傷，幸而情況不是很嚴重，接受治療之後可繼續健身，由較輕量開始，逐步回復正常運動量。

本欄曾經談及，腰背痛等慢性痛症，若果是肌肉不平衡或神經線受壓而引起，過弱肌肉沒有得到強化，痛症便容易復發，缺乏運動是根源；雖然肌肉是需要鍛煉，但長時間沒運動之後，不應反彈式急增運動量，提醒追求體態健美者宜請教專業人士。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家