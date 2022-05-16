曾比特堅決不換髮型：想留到60歲！

歌手曾比特（Mike）最近憑熱播綜藝節目《聲生不息》人氣急升，連帶他的爆炸頭都紅起來，成為他獨有的Icon（標記），他說：「都開心，我本身都好鍾意呢個頭。」歌手經常轉造型，但他未想過換髮型，他說：「呢個頭襯衫好方便，又易打理，嗰個方便程度令到我唔想換，因為電攣咗比較蓬鬆啲，瞓醒摷鬆咗就可以出街，我都想留到60歲，好似樂隊Queen的Brian May，佢個頭留到60歲都唔剪，希望我都可以。」

Mike表示自己個爆炸頭是最佳打開話題的方法，因為大家對他個頭好好奇，有好多問題，他說：「好易破冰，好似我之前拍MV同袁澧林傾偈，第一個話題就係傾呢個頭，好快就開始咗好多話題。」

他跟人氣男團MIRROR同是《全民造星》出身，在樂壇一片競爭中，他成功爭一席位，他坦言上年是瘋狂一年，好多新人湧現，樂壇有好多不同歌曲類型，非常好玩，他說：「MIRROR令大家留意樂壇嘅新人，呢樣係好好，由《造星》到大家出道都隔咗一段時間，到大家喺樂壇相聚，個感覺幾開心，（競爭唔大？）我唔想有太多競爭感覺，大家係朝住目標進發，咁長遠如果用競爭心態，嗰件事可能會有損大家友情，我覺得係可以Friend好耐，一齊去努力。」

被形容為慘情歌手的Mike，其實本人比較樂觀，他說：「我唔係好去諗負面嘅嘢，好少會有唔開心嘢包圍住自己，因為我有好多諗法，我覺得船到橋頭自然直，想件事OK就盡力去做，真係做唔到都唔好強迫自己，好多時勉強一啲嘢，你就會唔開心。」