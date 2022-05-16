缺席家姐婚禮！Kylie陪男友現身Billboard音樂獎

美國真人騷家族Kardashians成員Kourtney Kardashian昨日（15日）下午於美國加州聖巴巴拉一法院舉行小型婚禮，與音樂人未婚夫Travis Barker結為夫婦。

查實她們上月出席完在拉斯維加斯舉行的《格林美音樂獎》後已於當地舉行婚禮，不過當時雙方並未有簽紙註冊。而據知今次她們正式簽紙成合法夫妻。有指她們計劃之後會再搞個大型的婚禮。

而今次的婚禮，Kourtney的家人均沒有出席。其中同母異父妹妹Kylie Jenner就選擇帶埋女兒Stormi陪伴歌手男友Travis Scott出席於拉斯維加斯舉行的《Billboard音樂獎》而缺席家姐的婚禮。Kylie亦於社交網公開她與囡囡乘私人飛機前往拉斯維加斯的照片。而身穿銀色性感晚裝的她亦與男友及囡囡一同行紅地氈。

除了Kylie與Travis之外，另一對圈中情侶-饒舌男歌手Machine Gun Kelly（MGK）亦與影星未婚妻美瑾霍絲（Megan Fox）拍拖出席BMA，而美瑾改變髮型以「齊蔭」頭亮相，即時被網民批評跌晒Watt！