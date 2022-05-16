爆操女神︱陳婉衡瞓身傳授秘技　如何操出腿部最美線條

繽FUN星網全新節目《爆操女神》，頭炮請來「無綫咪神」陳婉衡(Alycia)充當教練，孖住繽FUN主播嘉琪一齊做全身鍛練，逐步糾正大家正確嘅動作，繼肌肉鍛練、蜜桃臀同操腹肌後，壓軸一集就傳授操腿部線條嘅秘訣，相信不論男、女士都好有興趣，事不宜遲，就由Alycia上場講解啦，今次連嘉琪都一齊做埋一份。

兩個動作分別為「Squat深蹲」及「Lunge」，當大家做深蹲動作時，其實隨住腳部擺位不同，也可以鍛練到腳部不同位置嘅肌肉，深蹲係點做呢?Alycia說:「首先雙腳打開到差唔多膊頭嘅闊度，跟住就坐向後，幻想後邊有張櫈，但切記上嚟嘅時候唔好用腳趾上，用腳踭推自己上嚟，個身唔好烏太前，盡量坐後，用腳踭推自己上嚟，如果用咗腳尖，好多時啲力會卸咗去前大腿度，可能有啲男士們練到個大腿肌肉好大嚿，女士們如果想避免呢一樣嘢，想練後邊嘅線條，盡量用腳踭上就會做到。」若然男士想鍛練腳部線條，建議雙手加一些如啞鈴般嘅重量，更說:「如果想練大腿內側，好多女仔想要個空位，都係靠深蹲，但係就擘大步少少，差唔多比膊頭大小小嘅闊度，同埋隻腳有少少外八字，蹲下時膝頭係要對住第2同埋第3隻腳趾，千祈唔好內八，否則好易傷到膝頭哥，呢個就叫做『Sumo Squat』。」Alycia建議做5下為一Set，期間大髀內側慢慢有燃燒感覺。

第2個動作「Lunge」，先做左邊腳，右邊腳向後一大步，切記左腳大腿同小腿之間要有90度角，之後身體挺直慢慢上來，切勿把身體後後傾:「幻想天花板有條魚絲吊我哋上去咁樣，動作係上落上落，同埋做嘅時候留意番，膝頭哥唔好左右搖擺，因為好易傷到膝頭，同埋唔好過前，要肯定個腳踭下邊，後邊膝頭哥盡量唔掂地，落到差唔多一寸左右就要上嚟，另一邊都係咁樣做。」Alycia話呢個動動作主要針對後大腿，通常做開運動嘅人，後大腿有個肌肉凸出來，突出嚟嘅線條就係練呢個位，仲提到好多人認為練蜜桃臀只需集中練臀部，但往往因為後大腿冇力托上去，結果會出現臀部下垂情況，所以要練一個靚蜜桃臀，其實腿部功夫都唔可以忽視。一連跟住做兩個動作嘅嘉琪，經過前3集訓練後，體力已大大提升，但面對一雙腿又上又落，嘉琪喺後段有點力有不逮，更戲言:「我隻腳廢咗啦!」

Alycia趁嘉琪「回氣」時段，即把握時間向大家補充練習時點樣可以避免受傷:「如果練腳嘅話，做深蹲或者頭先個Lunge，完成動作之後，記住對腳嘅關節唔好伸直，要Keep住有少少走盞位，Lock實又要卸去負重嘅力的話，好容易會受傷。」故她建議做任何動作都不能一步登天，正所謂欲速則不達，希望大家都養成做運動習慣啦!