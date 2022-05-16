戶外用餐　與寵兒齊齊歎

夏天最啱同陽光玩遊戲，邊用餐邊曬太陽，寫意悠閒。近日有新開的餐廳或速食店，不單有提供全新美饌，還附有戶外位置，除適合大班朋友聚會，還可以帶同主子一起用餐，享受明媚夏日。

露台花園嘗歐陸菜

歐洲的露天餐廳和咖啡廳隨處可見，主人和狗狗一起更是常態。天后新開的歐陸餐廳Mustard Bar & Grill有來自世界各地的優質靚肉及海鮮，前菜有香烤西班牙八爪魚、黑毛安格斯牛肉他他、惹味蟹餅和意式煙肉卷帶子等，主菜可選擇澳洲M6和牛里脊、美國USDA Prime牛肋骨或西冷，另外還有法國黃油春雞、澳洲羊架、西班牙紅蝦意大利麵及野菇意大利燴飯等。最後以甜品蘋果金寶批、焗松露火燄雪山或雲呢拿意式奶凍作結。餐廳除室內用餐區，還有2個露天花園，客人可帶同寵物到花園用餐。每日中午12時至晚上7時有Chill Time優惠，可用優惠價任選2瓶指定紅白餐酒或氣酒酒，邊飲邊和主子享受香港的日與夜。

拉丁美洲風味

熱情如火的南美洲，除了是旅遊勝地，食物亦有特色。長沙灣開業的Amusement Eatery，店主從小時候移民到委內瑞拉，對當地菜式瞭如指掌，餐廳以不同食材的加勒比風味串燒作主打，如日本飛驒和牛配意大利風乾番茄及大葱、西班牙黑毛豬肉配菠蘿和三色椒，還有蝦肉或雞肉等選擇。其他菜式有加勒比烤雞、南美檸檬漬魚生和手工海鮮薄餅等，餐廳特設戶外位置，可帶寵物一起用餐，吃串燒再配清爽的水果冰茶，消暑去膩。

齊齊醫肚

和主子散步，突發想來個快餐醫肚，主子又想要零食抖抖，都有辦法。東涌新開分店的Shake Shack，設有戶外雅座，是首間歡迎客人帶埋寵物一起光顧的分店。新分店會首先推出Avocado Bacon Burger和Avocado Bacon Chicken，兩者分別以芝士牛肉漢堡及香脆雞胸肉作主角，配鮮牛油果、天然蘋果木熏煙肉，再加不同醬汁配搭，各有滋味。店內亦有限定Tung Chung Pop Trail，滿滿雲呢拿Frozen Custard加焦糖醬、花生醬、花生酥和爆谷，口感滿分。客人大啖漢堡包時，亦可為主子們點選狗狗曲奇享用，讓大家齊齊醫肚。