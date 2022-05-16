下雨天3招　打造完美防水妝

一連幾天陰雨綿綿，而且天氣又悶又焗。提提大家出街除了帶雨傘和穿水靴，還要準備一個防水妝容。如果妝容不防水，無論出街之前將妝容畫得多完美，只要一出門就會在短時間內被汗水與雨水融化，出街的心情立刻變差。不想變成「熊貓眼」，出現底妝浮粉等溶妝問題，只要跟足以下3招，就能無懼雨水悶熱天氣，妝容幾時都精緻，出街就可以靚靚見人喇！

減法原則

所謂減法原則就是減少使用眼影，使用單一的眼影或只畫眼線；減少粉底用量，甚至不搽胭脂，因為層層堆疊的彩妝脫妝機率會比較高。妝感要以清透為主，不需要再上多層遮瑕膏遮蓋臉部瑕疵。因為在雨水天氣中，愈厚的妝容只會增加皮膚負擔，感覺厚厚的透不過氣。而且一旦脫妝，太厚的妝容比清透妝容更加明顯，與素顏太大反差就有機會出醜。

底妝前後準備

其實防水妝容最重要部分是底妝，只要底妝開始出現浮粉斑駁的現象，臉部眼妝和唇妝就會隨之融化。上底妝之前要注意皮膚的補濕，還要塗上有持妝效果的隔離霜。上妝後要噴上一層防水防油的定妝噴霧，均勻噴在臉部的每一個角落。這樣全方位做足工夫就不用怕底妝變花。

使用防水眉妝及眼線產品

眉妝和眼線可突出眼部輪廓，讓五官看起來更深邃。所以即使捨棄了眼影和胭脂，眉妝和眼線也不能放棄。下雨天不適合用眉粉畫眉，而是要用比較持久的眉膏。如果還是怕掉眉妝，可以先用睫毛膏打底，記得下手要輕不然就會變超濃妝。眼線部分也要使用防水的產品，而且畫眼線之前先用眼部打底膏打底，就可以減少暈染情況。