旺角孖寶屋手切靚牛 手包雲吞　日賣百碟

孖寶屋新鮮食材專門店，主打火鍋的各種食材，店內的招牌是手切頂級牛和全人手包的雲吞。 (客戶提供)

【特約報道】旺角街市附近橋底有間凍肉店，每逢打邊爐季節都會車水馬龍。這間位於旺角南頭街17號的孖寶屋新鮮食材專門店，有別於一般凍肉店，價格親民，主打街坊生意，店裏除了一般凍肉各式各樣的食材，還主打火鍋的各種食材，店內的招牌是手切頂級牛和全人手包的雲吞。

門店於2020年疫情開始時開店至今兩年多，在逆市下依然保持一群忠實顧客，尤其每逢節日冬天打邊爐季節，店裏人流都會絡繹不絕，忙不過來，客人紛紛排隊購買火鍋的食材。店主說：「我們的宗旨是用最抵的價錢去提供最靚最好食的食材，所有貨品都會試過覺得好食先會賣，咁客人食完覺得好食又抵買，好多客人都會翻轉頭，所有我哋開舖到依家累積咗不少熟客。」

問到關於店內的招牌手切牛，店主道：「我哋店的招牌手切牛是採用美國PRIME級的牛小排，是比九龍城那邊肉檔所採用的CHOICE級高一級別，而且價錢便宜一截，所以十分受歡迎。」

至於店內的另一招牌手包雲吞，店主姜小姐說：「我每日都會自己親手包雲吞，由於人手有限，只有我一個人包，所以十分限量，有時客人會摸門釘，一般會要求客人預早一日預訂。」

姜小姐每天收舖都會買餸回家準備包雲吞的餡料，因為步驟繁複，每天都要做到凌晨，然後第二日開店即場新鮮手包雲吞。

姜小姐直言，要白天打理店舖，晚上包雲吞十分辛苦，但每次聽到客人嘗試過後讚不絕口，很多客人會回購，就會覺得一切辛苦都沒有白費，成為繼續下去的動力。

至於被問到為甚麼會有賣手包雲吞的念頭，姜小姐說：「小時候在北方生活，媽媽會包給我們吃，每當吃雲吞就會想起媽媽。現在遠在北方的媽媽已年邁，因為非常思念她，所以起名孖寶媽媽，想將媽媽的味道精神分享給大家。」

除了旺角門市外，孖寶屋亦開設了網店，讓客人可以在家輕鬆選購優質食材。孖寶屋網店提供送貨服務，只要下午6點前下訂單，最快可隔日送達。購買滿港幣$1,000即可享免運費優惠！

門市地址：旺角南頭街17號

電話：+852 9135 4219