林盛斌體諒老婆「經痛之苦」　鼓勵囡囡經歷呢件事講出嚟

無綫綜藝節目《日日媽媽聲》由今晚（16日）開始推出一共12集的《日日媽媽聲》第二輯，節目將由藝人余安安、羅敏莊、陳凱琳「冧莊」擔任主持。新一輯《日日媽媽聲》除了會繼續邀請圈中人母分享育兒心得及感人故事外，同時亦會邀請藝人爸爸上節目，除分析他們到底是媽媽們的實力戰友還是豬隊友外，還準備了各式「刑具」讓他們體驗女人之苦！

第一集嘉賓為劉小慧、林盛斌（Bob）及陳柏宇（Jason）。育有兩女的劉小慧與一般家長觀念有點不同，認為追夢比學業更重要，並全力支持熱愛整甜品的大女中六畢業後到日本學藝。Jason小時候因家庭問題，一度入住兒童之家，後來獲婆婆接往加拿大照顧，兩婆孫感情相當要好，製作組遂安排Jason與婆婆隔空話當年，婆婆更大爆Jason「奀皮史」，內容搞笑又溫馨。至於上一輯體驗過陣痛機的Bob，今輯「冧莊」繼續受刑體驗「經痛之苦」；阿Bob「受刑」時痛到面容扭曲兼企唔穩，更一度出手推開主持，場面爆笑；阿Bob事後講述「刑後感」謂：「女性真係辛苦嘅，知道囡囡遲啲都要經歷呢件事，我會話總之每個月嗰幾日，有咩唔開心就攞出嚟講，爸爸都會包容。」