欣宜自爆有好多人追　唔捨得買珠寶要等人送

藝人鄭欣宜今日（16日）性感打扮出席公開活動，更戴上逾千萬首飾上身。她坦言自己有「慳妹性格」，所以不捨得買昂貴飾品，問到會否叫男友送，她說：「我真係冇收過珠寶，不過你哋唔好講到好似我得一個人追咁啦，有人送嘢係開心嘅。我唔捨得買嘢，但捨得食，雖然演唱會我要節食，但啲兩日放假，我去咗食雞蛋仔同格仔餅，真係好耐冇食過。」問到媽媽是否有很多珠寶留給她，她說：「有啲啦，我想一代傳一代。媽咪有對耳環、婆婆有隻戒指，平時我都唔係好捨得戴，都係收藏多。」

談到演唱會綵排，她說：「我發覺自己冇乜方向感，嚟睇嘅觀眾記得嗌我返嚟呀。最近返屋企沖涼會發現瘀咗，應該係練習整親而自己唔知道。（有冇請爸爸鄭少秋嚟睇？ ）叫咗好多身邊人，當然包括爸爸在內，不過大家都好有愛，預售時發現佢哋已買咗好多飛，幾小時內售罄，希望開售嘅時候成績繼續理想。」

魏浚笙希望早婚

同場還有魏浚笙（Jeffrey）及盧慧敏（Amy），Jeffrey被問到投資保值時即靦覥說：「其實呢方面我乜都唔識，所以淨係儲錢。（貶值喎。）我驚我投資仲貶值得犀利呀。」一向揚言希望早婚的他，打趣指老婆本仍「十畫未有一撇」：「買樓更加遙遠。（叫女友揸數係咪好啲？）佢都唔叻。」

談到「執二灘」拍攝劇集《百萬同居計劃》，Jeffrey繼續表示不介意，且開心表示：「尋日（15日）拍咗場戲好搞笑，講我同隻狗狗演對手戲。劇情安排佢要吠，點知落大雨佢死都唔出聲，最後要工作人員扮狗吠氹佢，點知同真狗吠聲一樣，狗狗終於吠嘞。」

孭「演唱會飛債」

身為陳卓賢（Ian）女友的Amy，被問到是否「演唱會飛債」纏身，她說：「都有嘅，盡量幫手。（你有親友要飛？）我諗要後一批。」與呂爵安（Edan）老友鬼鬼的Jeffrey亦插口：「我阿爸都有問我，我叫佢自己撳飛啦。」

至於Amy早前於拍攝時傷及左眼，目前大致上已痊愈，她更搞笑說：「好彩我黑眼圈深，瘀咗都遮得到，其實嗰場戲係講我挾持住個人質。（覺得自己身手好？）就係唔係囉，我覺得自己手腳唔協調，畢竟拍動作戲都係一種學問嚟。」