宿敵AGA留低︱環球官宣李幸倪離巢　9月紅館騷擱置

東網率先爆紅極一時的「學生情人」陳慧嫻約滿寶麗金後，將跳槽過檔英皇，而「環球一姐」李幸倪（Gin Lee）盛傳也會約滿後離開，據聞Gin會先回家鄉馬來西亞休息，暫未有去向。

環球剛發聲明親證陳慧嫻及Gin Lee約滿走人，聲明內容如下：「本公司環球唱片旗下歌手陳慧嫻（Priscilla Chan）和李幸倪（Gin Lee）將會與本公司約滿，離開環球唱片展開新的工作計劃。在合約期內，本公司會為陳慧嫻推出經已灌錄的新歌專輯，一切照原定計劃進行。

而李幸倪在環球唱片的合約期內，本公司會全力配合新專輯的宣傳工作，亦已為新專輯拍攝一輯全新的唱片封套，以新的製作團隊為李幸倪打造不同的面貌，整個製作過程李幸倪都有參與其中。至於原定計劃在九月的紅館演唱會，基於是合約期外的演藝工作，本公司不適合再作投資，實屬可惜。

環球唱片在此祝願陳慧嫻和李幸倪的新工作里程一切順利，感激二人為公司作出的貢獻，期待往後她們發展一帆風順。

另外特此宣布，環球唱片與AGA江海迦的合作協議已有進一步計劃，包括有最新音樂專輯製作、香港紅館演唱會檔期及各地巡迴演唱會。屆時再有進一步落實的消息，會再向傳媒交代。本公司對各宣傳平台及媒體持開放合作態度，繼續配合環球歌手們的音樂發展。」