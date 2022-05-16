陳柏宇唔受壓　入紅館唱歌最淆底

歌手陳柏宇（Jason）早前為新歌《墜落》宣傳，指歌曲與早前演唱會《Fight For》有直接關係，他說：「新專輯入面嘅歌係以一個故事形式去鋪排，《墜落》係其中一個章節，所以之後會有其他歌去包番個故事。」他表示稍後將會拍攝MV：「以動感為主，會跑嚟跑去，會請特技演員拍，我用第3身去描述件事。」

談到疫情會否影響宣傳工作，Jason表示將會重返街頭Busking：「會做番啲有觀眾嘅演出。（好過隔住螢幕唱？）其實我鍾意隔住螢幕唱，因為唔使同觀眾有眼神交流，少啲壓力，望住觀眾會唔自在同好緊張，尤其是大場面。（紅館咪好緊張？）係呀，唱幾首先會入局冇咁緊張，但平時表演只會畀你唱一兩首，係最緊張，最深刻係第一次參加歌唱比賽，我長期都係望住地下一格磚，目光由腳開始慢慢避到上頭頂，講嘢我又唔會喎，係唱歌先會咁，可能自己對唱歌要求高，成日覺得自己做錯嘢。」

疫情雖不太影響宣傳，但就影響女兒上學，令他少了時間做音樂，他說：「好期待個女返學呀，我好愛我個女㗎，哈哈！但長時間要搵嘢同佢做都唔係易，佢長期捉住我同佢玩，唔同佢玩我會過意唔去，但又好難安排時間做嘢。」