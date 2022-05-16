《且試天下》播放量衝破28億　趙露思孖楊冪齊名流量女王

內地女星趙露思和流量小生楊洋合演的內地劇《且試天下》，開播至今累計播放量衝破28億，坐穩Netflix台灣排行榜冠軍，以實時熱度7277.22成為貓眼全網熱度榜冠軍，並創下連續28天播放量日冠的記錄，成為近期的最強CP！由於在劇中有連場接吻戲，當然又少不了傳緋聞，有網民指他們先後穿同款的衫褲鞋物，以及拍照背景的窗簾及梳化都是一樣，不過有網民認為只是捕風捉影，為劇集造勢，因之前傳過男方認為女方的卡士不夠強而嫌棄。同時有傳《且》劇最初的女一人選是楊冪，但因檔期問題而婉拒，令「執二攤」的趙露思跑出！

先後跟肖戰及許凱等男神合作、現年23歲的趙露思，被視為新一代「甜寵女神」，近年更有分析指內地劇已進入「雙楊雙趙」的年代，指楊紫、楊冪、趙麗穎及趙露思主演的劇集有流量及收視保證，更有指趙露思是迪麗熱巴的強敵！2020年趙露思憑劇集《傳聞中的陳芊芊》創下超過34億的流量，並紅遍內地、台灣及韓國，而《傳》劇更成為韓國其中一個串流平台最多用戶申請觀看的海外電視劇。去年她連環有3部劇《長歌行》、《一不小心撿到愛》及《國子監來了個女弟子》，其中她和迪麗熱巴合演的《長》中雖只是女二，但人氣絕對不比對方弱，因劇中迪麗熱巴和吳磊這對CP被狂批零戀愛感，相反趙露思和劉宇寧這一對卻十分突出。

趙露思的「入屋度」愈見強勁因其演技被指自然零做作，本身也是多才多藝，跳舞唱歌甚至彈古箏一樣出色，所以她被看好是95後強勁花旦之一。來自四川的她早年曾在台灣讀大學，曾做兼職模特兒外，更在當地投資雲吞店，每早去街市買材料並親自落場製作。