溫泉玩番餐　屋企都唔想返

唔少人去日本係為咗浸溫泉，AV業界資深人士神仙乙就表示浸溫泉的確令人身心舒暢，不過家陣仲未可以飛去日本，惟有睇吓日本AV界嘅溫泉系列作品，由AV女優示範有幾好玩兼玩得幾瘋狂啦！

好色鄉下妹

喺SOD出品嘅《地元美女與已婚者溫泉二晚》中，男主角大雄離開大城市去到一個偏遠鄉下地方旅行，就喺佢落酒吧消遣嘅時候，結識到可愛又好身材嘅天宮花南，而南妹對來自大城市嘅大雄相當有好感，後來仲帶佢去溫泉旅館玩兩晚。二人喺房中把酒暢談不知幾開心，南妹喺醉意催化之下仲同大雄愈貼愈近，更大膽到撩上床！既然阿妹咁主動，大雄梗係唔會放過機會啦，一於同南妹上演連場激戰，由房間玩到去溫泉嘅更衣室，浸溫泉時更嚟番場水戰，一於玩到盡！

與情婦同行

喺Premim推出嘅《愛人與溫泉中出不倫》入面，已經有家室嘅山崎每日都要應付來自工作同家庭嘅壓力，因而搞到心靈脆弱，為咗回復好心情，佢決定去一次溫泉旅行，咁當然要搵個伴啦，於是就搵來又靚女又大波嘅情婦楪可憐一齊出發。兩人揸車去溫泉旅館，途中更遊覽不同景點，令山崎不知幾開心，去到旅館，佢哋一邊食飯一邊飲酒，飲飽食醉後就瘋狂交歡，最令山崎興奮嘅係憐妹完全唔介意打真軍，仲可以中出收場，所以佢更加放肆又放心，決定同楪好嚟完一次又一次！

打得火熱

片廠Ideapocket推出嘅《與加美杏奈度過溫泉旅行》，講述男主角翔太係一個超級幸運兒，因為佢被喻為擁有最強笑顏嘅AV女優加美杏奈選中，可以兩人一齊去溫泉旅行。期間加奈變身成為貼身女友同翔太拍拖四圍去，品嘗當地小食又影相，直情好似熱戀中嘅情人一樣咁甜蜜。返到溫泉旅館，兩人更加情不自禁打得火熱，而且加奈全程都採取主動，帶住性經驗淺嘅翔太喺旅館不同地方大戰，而奈妹嘅精湛性技，更將翔太嘅潛在雄風激發，令兩人可以盡情享受激戰快感。

簡評

本仙真係好鍾意同班老友去日本浸溫泉，一浸落去真係覺得通體舒暢，爽到大聲嗌出嚟！家陣去唔到日本，惟有欣賞一下日本AV界嘅溫泉系列，睇咗當自己去咗啦！喺3部作品中，本仙最鍾意天宮花南主演嘅《地元美女與已婚者溫泉二晚》，因為花南可愛甜美，身材激凸且肌膚白嫩，真係好正！而佢扮演鄉下妹，見到嚟自大都市嘅男仔時，嗰種嗒晒糖表情做得入木三分，喺溫泉旅館激戰亦夠晒激情同溫馨，令人睇得舒服又暢快！