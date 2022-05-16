Megan Daniels夜店女神　性感撩人

成人模特兒同夜場女DJ之間有乜共通點？驟眼睇兩者好似冇乜關連，只係喺Megan Daniels身上嘅話，卻發現兩種身份其實一啲都冇違和感嘅同時，佢喺兩種角色之間轉換得游刃有餘。

全裸演出

Megan Daniels有兩個身份，分別係成人模特兒及人氣女DJ，有趣嘅係原來喺一段時間內，好多人都唔知兩者係同一個人，以為咁啱同名而已。喺美國加州出生嘅佢，早喺2006年便從事內衣及泳衣模特兒工作，及後佢收到經理人嘅電話，問佢有冇興趣拍攝半裸寫真，由於佢一啲都唔介意喺鏡頭前展露身材，所以便一口答應，仲話平時去沙灘都鍾意裸曬，亦唔介意成為男士嘅焦點。

喺裸模界出道後，果然一如所料大受歡迎，同時更吸引到唔少成人雜誌及網站邀請拍寫真，而Megan Daniels亦從當初嘅半裸變成全裸演出，令人氣攀登至頂峰。正喺佢嘅裸模事業如日中天之際，有人發現喺加州嘅夜場，有位憑住火辣身材及高超打碟技巧而聞名嘅女DJ出現，名字叫做Megan Daniels，呢個時候佢便喺社交平台上坦言，其實嗰位女DJ亦係佢嚟！

最愛捽碟

消息一出，令Megan Daniels成為夜場嘅寵兒，加上佢高超嘅混音技巧，吸引眾多客人嚟玩樂逼爆夜店，從此佢嘅身份唔再單純係裸模，更係位超人氣夜場女DJ！原來喺佢讀書時期，已經練咗8年單簧管，期間更學習樂理，加上佢對打碟有濃厚嘅興趣，經常跟朋友學藝。問到佢幾時開始DJ事業時，佢表示其實早喺2012年開始已經喺夜店做DJ，只係當時嘅佢冇諗住以裸模身份嚟吸引粉絲入場，故此佢都係着得比較密實，原因係想大家留意自己嘅音樂技巧。

不過Megan Daniels最初亦感到相當困擾，唔單止擔心自己會令為夜場帶嚟麻煩，更擔心大家會用有色眼光嚟睇佢嘅音樂工作。不過隨住佢嘅演出愈嚟愈受歡迎，對於佢喺夜場中嘅形象，再唔係大家關心嘅重點後，佢亦漸漸打開心扉，以性感DJ形象示人。佢話呢個轉變雖然對自己而言，好似跨出咗一大步，但對樂迷及粉絲嚟講，原來並唔係佢哋關心嘅地方，有次佢問現場客人着得性唔性感時，全場居然有一刻靜晒，因為冇人留言過佢着成點，認真搞笑呀！

Profile

出生地：美國加州

身高：173cm

三圍：33DD-24-33

究竟Megan Daniels關心自己嘅成人模特兒工作多啲，定係DJ身份多啲呢？想知答案嘅話，只要去佢個社交平台睇吓就知喇，佢喺自我介紹當中，就會發現佢傾向展現自己對音樂嘅熱誠，難怪佢話拍寫真係為興趣，音樂先至係佢嘅事業。