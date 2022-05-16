陳自瑤羅子溢吵大鑊　片場做孤獨精

藝人羅子溢與陳自瑤（YoYo）主演的無綫新劇《婚後事》正在密鑼緊鼓進行拍攝。劇組不惜工本，租用兩層荒廢了的港島半山區單位約1個月，作為劇中2人離婚前的居所。日前主景首次曝光，拍攝一場他們爭吵推撞的戲份。據悉，子溢與YoYo今次的「婚姻關係」經歷甜酸苦辣，但開心的時間並不多，尤其是子溢精神出軌王敏奕後，YoYo變得相當敏感及精神崩潰，當日的爭吵戲份便由此發生。

劇組特意安排午飯後才拍攝這場重頭戲，YoYo打趣表示要「食飽啲」，養精蓄銳等鬧交，監製林肯更親自與2人對戲及討論演繹方法。子溢與YoYo甫埋位已全程投入，表現激動，尤其後者講對白時聲嘶力竭及激動嚎哭，令旁觀者心痛。

鬧交一定要過冷河

談到傷感戲佔全劇約9成，原來子溢經常勸YoYo收工後要「盡量諗啲開心嘢」，不過YoYo卻唱反調：「反而唔敢玩得太癲，驚情緒投入唔到。（劇情搞到你好憎子溢？）唔會，未遇過啲咁窩心同體貼嘅拍檔就真。我哋十幾年前合作過，當時佢係𡃁仔，依家佢係𡃁叔，但性格冇變，尤其佢同我嘅生日只差一日，大家都係處女座，有時我有啲細微嘅動作，佢即刻知我想點，衝出嚟『撲火』。」

子溢坦言如現實中夫妻有衝突，一定要有私人空間：「（郁手）根本解決唔到問題，畀啲時間大家去冷靜。」已有一年多未有拍劇的他，「復工」後最掛念妻兒，尤其是囡囡「小珍珠」：「呢排冇得見佢，收工好夜，佢已經瞓咗，最多埋去床邊睇吓佢咋。」