勢奪新人獎︱炎明熹「聲」戰冇歸期　金曲頒獎禮Hold住恭候

樂壇「新人王」炎明熹（Gigi）因在熱播中的歌唱真人騷《聲生不息》表現亮眼，一夜爆紅，成為無綫最具潛力的「金蛋」！據知，無綫與港台首度合辦的樂壇頒獎禮遲遲未落實舉行日期，盛傳與Gigi有關，因被視為無綫「驕傲」的她絕對不能缺席，然而她暫時未有歸期！

無綫與港台今年初攜手宣布聯合主辦首屆《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，頒獎禮本定於4月3日在九展舉行，更已就獎項完成網上投票，但撞正第5波疫情，兩台先後公告頒獎禮延期，另擇日子舉行。

隨着疫情緩和，表演場地入座人數得以放寬，各大唱片公司及歌手即為頒獎禮做準備，靜待通知以便騰出檔期配合，但等了又等，卻奇怪地「冇晒聲氣」，有唱片公司甚至以為會擱置。不過，消息指頒獎禮今年必定會舉行，因為是兩台合體的「頭炮」，不容有失，至於遲遲未落實舉辦日期，全因希望等埋Gigi返港。

自勝出《聲夢傳奇》後，Gigi備受無綫力捧，除火速舉行演唱會及擔正電視劇外，更獲委以重任飛到長沙參與巨製綜藝節目《聲生不息》，結果一鳴驚人，在內地爆紅，其內地社交平台的Fans數目由4萬飆升至破35萬大關，成為新生代人氣歌手！

她去年推出的處女歌曲《真話的清高》大受歡迎，早被視為樂壇頒獎禮的「新人獎」熱門得主，而她亦不負所望，先後在《新城勁爆》及《叱咤》兩個頒獎禮勇奪新人獎。有指《香港金曲頒獎典禮2021/2022》的「新人獎」亦是她的囊中物，所以有傳無綫一心希望她親自上台領獎，但由於《聲》進行得如火如荼，Gigi暫未有歸期，所以頒獎禮遲遲未能公布舉行日期，對此，港台昨日回覆：「暫時未有新消息，要容後公布。」

孖「奶爸」克勤行山

此外，Gigi日前在內地被網民野生捕獲，她與「聲夢奶爸」李克勤難得不用錄影節目，即相約結伴行山，享受郊遊樂趣。2人還到平民小店歎臭豆腐，被群眾圍觀不但未有阻止，更友善地與途人合照，毫無架子，被網民大讚貼地。