【是日通勝】

農曆四月十七

壬寅年 乙巳月 庚午日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

宜：裁衣、動土、嫁娶

忌：取魚、結網、移徙

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、12、22、35

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：易因生活細節爆衝突，要跟另一半坦誠溝通。

金牛座：在適當時候隱藏實力，有助避開小人的追擊。

雙子座：職場變動對你有利，有疑問可找身邊人商討。

巨蟹座：人緣不錯，一分善意可換來別人的三分好感。

獅子座：惰性顯現，做甚麼事都提不起勁，難獲佳績。

處女座：持開放態度面對別人挑剔，可鞭策自己進步。

天秤座：苦無機會向心儀異性獻殷勤，心情悶悶不樂。

天蠍座：纏擾多時的心結有望解決，內心鬆了一口氣。

人馬座：負能量纏身，對很多問題的看法都變得消極。

山羊座：士氣低落，心不在焉，對當前的工作感厭倦。

水瓶座：財政有點拮据，是時候改掉亂花錢的壞習慣。

雙魚座：多留意朋友圈，單身者有機會打破感情悶局。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）龍 遇貴人

（跌）鼠 易破財

鼠：是日沖煞，財運一般，投資花費忌衝動。

牛：得財有難度，破財機會大，要量入為出。

虎：運勢非常旺，逢凶化吉，生活稱心如意。

兔：公務繁重，辦事效率低，內心忐忑不安。

龍：貴人助力強，是解決人事衝突的好日子。

蛇：感情運不錯，有伴侶者可嘗到甜蜜滋味。

馬：人緣欠佳，易惹是非，與人相處忌小器。

羊：幹勁十足，處變不驚，面對競爭易突圍。

猴：人際關係好，利商談公事，成功機會大。

雞：事業發展易找到突破點，收入與日俱增。

狗：享有天時地利人和，事業競爭可佔優勢。

豬：財運不錯，但投資要理性，忌貪得無厭。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

再談理智線

較早前提及過的理智線，除了深淺長短外，還有其他的形狀與特性。

理智線的走勢，最理想是成拋物線狀，停在無名指與尾指中間對下的位置，最為理想。

但若然直插向下，代表個性多疑，意志力薄弱，有杞人憂天的心態，凡事怯怯懦懦、擔驚受怕，縱使有明確的目標，也因為堅持力不足，容易中途放棄，所以難有大成就。

如果插下時，與生命線的距離非常接近，往往當遇到問題而又無力解決時，容易會出現消極心態，甚至會有自毀、自殘，嚴重會有自殺的傾向。

理智線如果呈現彎彎曲曲的形狀，猶如蛇行一樣，代表思想反覆不定，喜樂無常，理智與感性持續交替的糾纏不清，難以果斷去處理事情，是屬於非常情緒化的頭腦線。

若然理智線呈現斷斷續續的形狀，代表這些人思考力不強，難以集中精神去思考事情，判斷力也較弱，欠缺清晰的思想，所以容易會做出錯誤決定，因此當決定比較重要事情的時候，最好要多參考別人的意見。