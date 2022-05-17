袁偉豪靜待事業第2春　以「蛻」為進想撈埋幕後

藝人袁偉豪（Ben）跟譚俊彥在無綫劇集《廉政行動2022》中首度合作，他回想兩人廿多年前曾在同一場合食飯，但卻未有機會合作，直至《廉》劇才結緣，說到合作感受，他坦言：「同佢合作好舒服，佢個性格好紳士，大家性格一凹一凸，我個人性格直白啲，但大家都係為件事好，佢會話唔使咁嘅，我喺佢身上學到嘢，但會唔會用出嚟係另一回事。」他稱自己在劇中的動作戲較少，危險的動作場面都落在譚俊彥身上，並盛讚對方恍如哥哥經常提點他：「有鏡頭我話唔使保護措施，佢話用啦，有得用點解唔用，感覺好哥哥。」

今年是Ben入行25周年，他表示工作上不排除所有可能性，並開始涉獵幕後工作，希望可以好好掌握未來方向：「以往我只係收到劇本去做，唔係由零開始參與，我想喺演出做得好啲，參與度高啲有助提升自己更專業。（幕後想做甚麼崗位？）電視方面想嘗試做策劃同監製，音樂上想有自己創作。」Ben去年推出第一首歌，希望今年內推出5至6首新歌，並揚言正在靜候幕前第二個爆發點。

對他來說2016至2019年是事業高峰期，迎來首個春天，他感恩工作略有成績，但承認過程中有所迷茫及自我膨脹：「身邊唔係冇人提點我，但觀點與角度，當刻你覺得自己係冇問題，我嘅出發點係啱，但旁人睇你係唔啱，好難攞到平衡，自己都承受好大壓力。」然而，春天過後瞬間轉入寒冬：「疫情少咗工作，大家都比較艱難，我都係食緊老本，用緊積蓄我認為呢段時間係好好嘅沉澱，到情況好番就出返嚟。其實我都好享受休息狀態，忙咗十幾年都冇休息過，呢幾年變化好大，由我個事業春天開始，後來爸爸離開，呢幾年我畀多咗時間屋企又結咗婚，慢慢學識放下執着，睇得開啲，因為我係金牛座，幾追求完美，對自己要求高，有時會鑽牛角尖，好在我有好好嘅朋友、家人同太太，有時好靠佢哋幫我。」

學識妥協

講到Ben近年多次跟網友爆罵戰，他認為自己不算火爆之人：「我係一個講道理嘅人，識我嘅朋友知我係咩人，過咗去就過咗去，你今日問我（做法）會唔會唔同咗，我係成長咗，有啲位會有選擇嘅話會多一個選擇。有時唔能夠自己嘅想法全世界都去配合我，包括我同傳媒嘅關係，我都試過唔敢出嚟做專訪，因為有時會放錯重點，重點唔係工作，而係放喺周邊，將唔好嘅嘢不斷放大，當然回頭一看得啖笑，但過程中我可能因為咁而冇咗好多工作。」他稱現已走出陰影及會調節跟網的相處模式：「我會同網民Friend吓，如果網民留言，我都會答吓佢開心吓，令個氣氛融洽啲，如果好有惡意嗰啲，我都會盡量同佢Friend叫佢哋支持吓啦！」

服裝：Jacquemus

場地：St.Barts